Raul Gustavo pede desculpas por expulsão: 'Consciência de que errei'

O zagueiro Raul Gustavo pediu desculpas e admitiu que mereceu ser expulso no jogo entre Corinthians e Argentinos Jrs., na última terça-feira. O defensor empurrou um dos assistentes da partida ao contestar uma decisão da arbitragem e foi mandado mais cedo para o vestiário imediatamente. O Alvinegro perdeu o duelo por 1 a 0, em Buenos Aires, pela terceira rodada da fase grupos da Copa Sul-Americana.

"Tenho a consciência de que errei e acabei prejudicando a minha equipe em uma partida que era fundamental para o Corinthians. Em momento algum minha intenção foi de agredir, eu tentava me afastar dele mas infelizmente fiz isso da pior maneira possível e mereci a expulsão", comentou Raul em seu Instagram.

Por conta de sua atitude contra uma autoridade da partida, Raul pode ser suspenso por no mínimo dez jogos em competições da Conmebol ou por um período determinado de quatro meses. No regulamento da entidade, essas são as possíveis punições previstas para quem "agredir ou cuspir em qualquer oficial do jogo".

O zagueiro retornou ao Corinthians esse ano após uma temporada de empréstimo no Bahia. Revelado nas categorias de base do clube, o defensor ganhou espaço com António Oliveira devido à ausência de Gustavo Henrique, que adquiriu dengue. Além do jogo pela Sul-Americana, o beque atuou na derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino.

O temperamento explosivo de Raul Gustavo não é novidade. Desde os tempos de base, o jogador mostra conduta acima do tom em algumas oportunidades, como na agressão ao goleiro Hugo, em 2019.

Além de Raul, outras opções para a zaga corintiana são Cacá e Caetano, que não vem sendo relacionado. A expectativa é que Gustavo Henrique se recupere e volte a ficar disponível para o jogo contra o Fluminense, no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

Veja a mensagem completa de Raul Gustavo:

"Gostaria de vir publicamente me retratar depois do lance que resultou na minha expulsão do jogo de ontem. Tenho a consciência de que errei e acabei prejudicando a minha equipe em uma partida que era fundamental para o Corinthians. Peço desculpas aos meus companheiros, comissão técnica e a todos os torcedores, mas principalmente ao bandeira da partida. Em momento algum minha intenção foi de agredir, eu tentava me afastar dele mas infelizmente fiz isso da pior maneira possível e mereci a expulsão. Vou seguir trabalhando e me dedicando cada dia mais para ajudar o clube da melhor maneira possível , pq é o clube que me abriu as portas e é o clube que eu tanto amo."