Quem sobrou? Flamengo vai esfacelado para jogo da Libertadores na altitude

Do UOL, no Rio de Janeiro

São pelo menos oito desfalques confirmados. O Flamengo encara o Bolívar nesta quarta-feira (24), pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, já esfacelado. Tão modificado em relação ao time que Tite acostumou-se a usar no Carioca, quem sobrou, então?

Ataque

Bruno Henrique é o principal nome remanescente entre as opções para o jogo na altitude.

Pedro foi poupado contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, mas nem viajou para a Bolívia. Gabigol segue suspenso e Cebolinha está com lesão na panturrilha direita.

Luiz Araújo está na delegação e pode ser utilizado. Mas a brecha que aparece é para garotos como Lorran e Victor Hugo. O segundo tem sido usado por Tite como alternativa na ponta direita, de mais sustentação de posse de bola e não correria.

Meio-campo

Nada de Pulgar, Allan e Arrascaeta. Menos mal que De La Cruz deve voltar a ser titular, acompanhado de Gerson.

O uruguaio já atuou como camisa 10 no jogo contra o São Paulo e participou do segundo tempo contra o Palmeiras. Gerson ainda está em fase de recuperação do ritmo de jogo após cerca de dois meses afastado após uma cirurgia renal.

Igor Jesus é outro que deve aparecer contra os bolivianos, posicionado à frente da zaga.

Linha defensiva

Varela, Ayrton Lucas e Léo Pereira não viajaram. Assim, o desenho das laterais será com os dois reservas, Wesley e Viña.

Na zaga central, Fabrício Bruno está à disposição, mas vem de uma sequência de jogos considerável.

Então, há espaço para que a dupla seja David Luiz e Léo Ortiz. O goleiro Rossi deve manter sua condição de titular.

Qual explicação?

A comissão técnica do Flamengo argumenta que tem usado dados físicos e fisiológicos dos jogadores para dosar a carga de jogos. O Carioca foi tratado como prioridade, mas o preço está sendo pago neste início de Brasileirão e Libertadores.

Como o jogo anterior foi no sintético do Palmeiras, há uma complexidade maior na gestão física nessa sequência que tem altitude fora de casa e, no domingo, clássico diante do Botafogo.