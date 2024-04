Pressão aumenta, mas diretoria do Corinthians ainda não cogita demitir António Oliveira

O técnico António Oliveira não corre risco, nesse momento, de ser demitido do Corinthians. O treinador e a comissão técnica sabem, no entanto, que a pressão está aumentando e que o jogo de domingo, contra o Fluminense, pode ter peso importante na avaliação da diretoria.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que, internamente, não há uma pressão direcionada para António. Por outro lado, a própria comissão sabe que a paciência pode não durar tanto tempo caso o time não responda em campo.

António Oliveira e companhia, inclusive, já chegaram ao clube sabendo que precisariam de resultados para ter vida longa no Corinthians. Quando a comissão assumiu o comando da equipe, o time vinha de cinco derrotas cinco derrotas seguidas no Campeonato Paulista, flertando com a zona de rebaixamento.

A reportagem apurou que a ideia da comissão agora é retomar a confiança da equipe que vem jogando. O time engatou uma sequência de três derrotas e não marca gol há quatro compromissos.

Se o Corinthians não vencer o Fluminense no domingo e, novamente não apresentar bom futebol, a tendência é que a pressão em cima de António Oliveira aumente ainda mais. Há, porém, um sentimento de confiança que a equipe vai conseguir dar a volta por cima.

Pelo Corinthians, António Oliveira possui 13 jogos, com sete vitórias, três empates e três derrotas, o que dá um aproveitamento de 66,6%. Nesse cálculo, estão incluídas as partidas da Sul-Americana, em que António não pôde ser registrado como treinador da equipe.

Bruno Lazaroni, auxiliar do português, já ficou à beira do campo em duas oportunidades, e soma um empate e uma derrota. O profissional é escolhido para comandar a equipe quando António sofre suspensão.

Na última terça-feira, o Corinthians perdeu para o Argentinos Jrs. por 1 a 0, e deixou a liderança do grupo F da Copa Sul-Americana. O duelo contra o Fluminense, válido pelo Campeonato Brasileiro, será no domingo, às 16 horas (de Brasília), na Neo Química Arena.