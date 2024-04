'Novo Suárez' no Palmeiras? 'Não há negociação em andamento', diz Hernan

Depois de o jornal As, da Espanha, noticiar que o Palmeiras entrou na briga com o Grupo City pela contratação de Luciano Rodríguez, o colunista André Hernan explicou no De Primeira que o Verdão mapeou o atacante uruguaio, mas não abriu negociação no mercado.

Ele é um jogador jovem, que chegou no Liverpool-URU em 2020, frequenta as categorias de base da seleção, tem essa expectativa em cima dele, o Bielsa está encantado com ele. É um jogador que chama atenção do mercado, o Grupo City está de olho desde o início do ano e é um tipo de jogador que o Grupo City aposta, um modelo de contratação do perfil do grupo, de buscar jovens jogadores.

Ele jogou contra o Palmeiras e foi muito bem, tem jogado muito bem a Libertadores, fazendo gols e tudo mais. O que me disseram dentro do Palmeiras é que todo jogador jovem que se destaca acaba sendo mapeado, porque o Palmeiras trabalha com um departamento de análise de mercado muito grande, que observa jogadores no mundo inteiro. Naturalmente, um jogador que se destaca numa Libertadores, ainda mais quando joga no Allianz Parque, há a observação. Só que isso para virar disputa, proposta pelo jogador ainda está muito distante, me falaram no Palmeiras que não há nenhuma negociação em andamento pelo Lucho Rodríguez.

Segundo Hernan, o valor de mercado do "novo Suárez", como Luciano Rodríguez vem sendo tratado, é um dos empecilhos na negociação.

O que há hoje é assim: 'que jogador interessante, vamos observar'. É o que me garantiram dentro da Academia de Futebol, mesmo porque o valor de mercado dele hoje é entre 10 e 15 milhões de dólares, que é um valor para futebol europeu e não para América do Sul, sendo que o Palmeiras tem toda uma política de contratação.

