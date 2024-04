Neto pede saída Cássio do time titular: 'Precisa de ajuda como ser humano'

Do UOL, em São Paulo

O apresentador Neto mudou de opinião em relação à titularidade de Cássio no Corinthians.

O que aconteceu

Neto pediu troca de goleiro no time titular. O comentarista falou sobre a situação do Corinthians durante a edição desta quarta-feira (24) do programa 'Os Donos da Bola', da Band.

A demanda de Neto é, em sua opinião, uma forma de preservar Cássio. O apresentador mencionou entrevista na qual o goleiro desabafou e deixou seu futuro no Corinthians em aberto.

O Cássio não deve jogar mais. Eu pensava diferente. Achava que tinha que jogar porque é o maior goleiro, o maior ídolo da história do Corinthians. Não pode fazer o que estão fazendo com ele. Quem que bota o jogador na reserva? Eu? A imprensa? Ele que tem que pedir para sair? Que coisa é essa? Neto, no Os Donos da Bola

Não tem uma psicóloga no Corinthians? Será que você não percebeu que o Cássio está acima do normal em estresse? Só ver a entrevista dele ontem

Entendo a cobrança em cima do Cássio, mas é justo fazer isso com o maior ídolo da história? Se prestarem atenção na entrevista que ele deu ontem, ele precisa de ajuda. Não precisa jogar. Precisa de ajuda como ser humano, como pai

Ele ir para a reserva faz parte do jogo, faz parte da posição. Mas acabar com ele por causa de um time desgraçado?

Eu te defendo até a morte. E até depois dela. Agora, nesse momento, sem dúvida você tem que deixar de jogar, não ir para a reserva. Descansa, irmão. Descansa cinco jogos, aí você volta da reserva. Se preserve

O que Neto disse sobre outros jogadores

"Cássio está numa fase ruim? Está. Está tomando gol? Está. Mas quantos gols ele tomou e quantos erros a defesa teve? Esse Félix Torres eu não sei se é craque ou ruim de bola, ainda não cheguei a uma conclusão. Olha o Hugo. Quantas vezes ele cruzou uma bola? E o Cássio que é culpado. Quantas vezes o Rodrigo Garro chutou ontem, quantas vezes o Fausto Vera fez um desarme?

O momento é tão ruim que aura toda fica em cima do cara. Ele é culpado do Cacá perder o gol de cabeça? Ele é culpado do Fagner ser esse jogador violento e que não agrega nada mais? Ninguém faz nada, nem o treinador, nem o Fabinho Soldado.

Vocês vão arrebentar com o Carlos Miguel. Quando ele entrar e tomar uma goleada. E vai tomar. E (o Corinthians) não vai ficar entre os dez primeiros (do Brasileirão). Se vocês mandarem o António Oliveira embora, vão dar um tiro no pé. Qualquer outro que chegar, com esse elenco, não vai conseguir fazer. O António está mais preparado para isso. Mas tem que tomar pulso".

Derrota do Corinthians

O Corinthians perdeu por 1 a 0 para o Argentinos Juniors nesta terça (23). A derrota na 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana colocou o alvinegro na segunda posição da chave.

Cássio desabafou em entrevistas pós-jogo. À ESPN, o goleiro chegou a mencionar a possibilidade de deixar o clube. Ao SBT, o ídolo corintiano lamentou o fato de "apanhar igual a um cachorro" e afirmou recorrer a ajuda psiquiátrica.