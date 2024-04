Monaco ganha do Lille e adia possível título do PSG no Francês

O PSG poderia soltar o grito de campeão nesta quarta-feira, já que a equipe venceu seu jogo contra o Lorient e havia aberto 14 pontos de distância para o Monaco. No entanto, o vice-líder derrotou o Lille por 1 a 0, com gol Fofana, e adiou o título da equipe da Paris. A partida também ocorreu nesta quarta, no Estádio Louis II, pela 30ª rodada do Campeonato Francês.

Há quatro rodadas do fim, o PSG (69) segue com 11 pontos de vantagem sobre o Monaco (58). Uma simples vitória da equipe de Luis Enrique no próximo jogo, contra o Le Havre, neste sábado, é o suficiente para a conquista do tricampeonato francês.

O Monaco precisa, de qualquer jeito, vencer o Lyon no próximo domingo e torcer para uma derrota ou empate do PSG. Caso o vice-líder perca ou empate seu jogo, o título fica com os parisienses.

Derrotado no jogo desta terça-feira, o Lille ocupa a quarta posição com 52 pontos e segue em busca de uma vaga na próxima Liga dos Campeões. A equipe encara Metz no próxim0 domingo.

???????? ??? L'AS Monaco s'impose face à Lille et fait un pas de plus dans la course à la Ligue des Champions ? ????? ?????? ??? 1?-0? #ASMLOSC pic.twitter.com/6U0LcgWNfy ? AS Monaco ?? (@AS_Monaco) April 24, 2024

O jogo, como esperado, foi bem equilibrado e contou com boas oportunidades para ambos os lados.

Após um primeiro tempo sem gols, o Monaco retornou do intervalo precisando furar a defesa do Lille. Aos 16 minutos, Fofana disparou e acertou lindo chute de fora da área para marcar o gol da vitória dos donos da casa.

Além da vitória do PSG sobre o Lorient por 4 a 1, Olympique de Marselha e Nice travaram um grande jogo no Estádio Velodróme, também nesta quarta-feira, que terminou em empate por 2 a 2.