Ministério procura dois torcedores após racismo contra gremistas; entenda

O Ministério de Segurança da Província de Buenos Aires publicou, na tarde desta quarta-feira (24), um comunicado em relação aos atos de racismo ocorridos no duelo Estudiantes 0x1 Grêmio, válido pela Libertadores. Há vídeos que mostram torcedores da equipe argentina imitando macacos em direção a brasileiros.

O que aconteceu

O órgão afirmou estar "analisando vídeos e imagens" do sistema de câmeras do Estádio Jorge Luis Hirschi para identificar os autores de ataques. A iniciativa partiu da Aprevide (Agência para a Prevenção da Violência no Esporte), setor vinculado ao ministério.

Dois torcedores do Estudiantes são procurados. Eles fizeram gestos discriminatórios contra gremistas presentes no estádio argentino, localizado na cidade de La Plata.

A Aprevide prometeu "tomar medidas necessárias" para punir os envolvidos, mas não exemplificou o que pode acontecer com os torcedores.

As autoridades ainda vão pedir ao Estudiantes para que ajude na identificação dos racistas. Uma das ideias é bonificar sócios com pontos extras em caso de informações sobre os infratores.

Por fim, o ministério se mostrou "à disposição" das autoridades brasileiras para elucidar o caso. "O racismo é um crime e não será toleado pelo Governo da Província de Buenos Aires", diz trecho da nota.

REPUGNANTE! 🚨



Alguns torcedores do Estudiantes fazendo gesto de racismo em direção a torcida do Grêmio. pic.twitter.com/Z1s3ocI79E -- Soccer News Grêmio (@soccergfbpa) April 24, 2024

Leia o comunicado

Como resultado dos atos racistas registrados na partida de ontem à noite pela Copa Libertadores entre Estudiantes de La

Plata e Grêmio de Porto Alegre no estádio UNO Jorge Luis Hirschi, a Agência para a Prevenção da Violência no Esporte

(APreViDe) deste Ministério, está analisando os vídeos e imagens do sistema de câmeras de segurança para estabelecer a

identidade dos dois torcedores do Estudiantes que fizeram gestos discriminatórios.

O diretor da APreViDe, Guillermo Cimadevila, por sua vez, prometeu tomar as medidas necessárias para identificar e punir

as pessoas envolvidas nesses atos que mancham os eventos esportivos.

Vale lembrar que o Ministério tem feito um pedido especial aos torcedores desde o início dos jogos internacionais, a fim

de evitar esse tipo de atitudes discriminatórias. A pena que pode ser aplicada seria a proibição de comparecer a eventos

esportivos, de acordo com a Lei Provincial 11.929 (Regime Contravencional para Eventos Esportivos) e o que for

determinado pelos tribunais de acordo com a Lei Nacional 23.592 (Atos Discriminatórios), que prevê penas de prisão de

um mês a três anos.

Nesse momento, será solicitado ao Club Estudiantes que avalie a possibilidade de conceder pontos a qualquer sócio ou

torcedor que forneça informações para identificar os autores desses atos discriminatórios repreensíveis, levando em conta

o sistema de pontuação que tem em vigor para os sócios acessarem o estádio em dias de jogos.

O racismo é um crime e não será tolerado pelo Governo da Província de Buenos Aires. Estamos à disposição das

autoridades brasileiras competentes para cooperar.

O Brasil e a Argentina são povos irmãos e alguns criminosos não mancharão nossa relação.