Mbappé marca duas vezes, PSG vence Lorient e pode ser campeão no sábado

O PSG venceu o Lorient, por 4 a 1, nesta tarde, pela 29ª rodada do Campeonato Francês, que estava atrasada. O jogo foi realizado no Stade du Moustoir, em Lorient, na França.

Os gols do time visitante foram marcados por Dembélé e Mbappé, duas vezes cada, aos 20' (1t) e 15' (2t); 22' (1t) e 45' (2t), respectivamente'.

Cheikh Bamba Dien descontou para os donos da casa.

O PSG foi a 69 pontos e pode ser campeão no sábado, caso ganhe o jogo contra o Le Havre AC. Caso perca ou empate, dependerá do resultado de Mônaco e Lyon.

Já o Lorient chegou a 16ª derrota no campeonato e continua na zona de rebaixamento.

Como foi o jogo:

O PSG começou o jogo mais recuado, o Lorient que tinha uma proposta inicial de se defender aproveitou o desânimo do Paris para atacar.

Mas o líder do campeonato mostrou porque está no topo e com um ataque letal, em dois minutos abriu 2 a 0.

Depois dos gols o time de Mbappé recuou novamente e administrou a partida até o intervalo.

No segundo tempo, o PSG iniciou mais determinado e foi para cima dos donos da casa, conseguiu aumentar ainda mais a vantagem.

Com um 3 a 0 no placar, o Paris resolveu segurar o resultado e fez algumas substituições. O Lorient aproveitou esse momento e esboçou reação, partindo para o ataque.

Os donos da casa conseguiram diminuir a vantagem e quase marcaram outro, se não fosse Dunnarumma. Mas, Mbappé aumentou a vantagem novamente, em linda jogada individual, nos acréscimos do segundo tempo.

Principais lances:

Gol! 0-1 Aos 20' Dembélé recebeu na entrada da área de Mayulu, que havia roubado a bola no meio do campo. O camisa 10 escapou da marcação e chapou no cantinho do gol, abrindo o placar.

Gol! 0-2 Mbappé dominou pelo meio, lançou para Nuno que, dentro da área, cruzou para o meio. O craque francês apareceu novamente, e numa tentativa de uma letra, lançou para dentro da rede, dois minutos depois.

Defesaça! Donnarumma impediu o Lorient de diminuir a vantagem. Em cobrança de escanteio no segundo pau, Bakayoko venceu a disputa no alto e cabeceou para baixo, fazendo o goleiro do Paris fazer uma grande defesa.

Gol! 0-3 De novo, Dembélé. Aos 15' do segundo tempo Mbappé saiu livre pela linha de fundo e cruzou para Dembélé, que somente empurrou para dentro do gol.

Gol! 1-3 Cheikh Bamba Dieng fez o gol da honra dos donos da casa, aos 28'. Mendy avançou até a entrada da área e cruzou para Bamba que cabeceou com força para dentro do gol.

Gol! 1-4 Novamente Mbappé, ampliando sua vantagem como artilheiro do torneio, marcou seu 26º gol em uma bela jogada individual. Muani enfiou para o camisa 7 que dominou, escapou da marcação e chapou a bola para dentro da rede.