Kajuru diz que Textor mostrou imagens de edições de vídeo do VAR

O empresário americano John Textor, dono da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Botafogo, mostrou imagens com edições de vídeo do VAR em jogos de futebol, afirmou o senador Jorge Kajuru (PSB-GO) durante entrevista no UOL News desta quarta (24). Kajuru preside CPI da Manipulação de Apostas no Senado.

Temos uma gravação que eu ouvi, ele botou na minha mão no telefone, do árbitro dizendo: 'Aos 16 minutos do primeiro tempo, num agarra a agarra, eu inventei um pênalti porque eu prometi isso para quem me ofereceu a propina. Depois tiveram vários outros agarras-agarras com pênaltis claríssimos, e eu não marquei porque eu combinei e cumpri com a minha parte, apenas o outro lado que ainda não me pagou a propina prometida'. Como que eu parlamentar e presidente de uma CPI vou ignorar? Jorge Kajuru, senador (PSB-GO) e presidente da CPI da Manipulação

Não tenho como eu ignorar. Também não tenho como canonizar o Textor. Ele veio nos apresentar coisas, imagens e falas muito mais em função do Palmeiras ter sido campeão brasileiro. [...] Só que as imagens que ele mostrou para nós na reunião [e falo aqui] com exclusividade para vocês, algumas são preocupantes que podem indícios virarem provas que vocês vão ver. Essas imagens você tem dúvida. Tem uma edição do VAR que tô contando em primeira mão para vocês. Por que o VAR fez uma edição de uma imagem de um impedimento que não aconteceu? Jorge Kajuru, senador (PSB-GO) e presidente da CPI da Manipulação

Conforme o senador, Textor não apresentou apenas imagens do VAR, mas também de uma segunda empresa contratada. Contudo, Kajuru diz que não vai dar credibilidade para tudo que foi mostrado.

Ele trouxe imagens não só do VAR. Ele tinha uma empresa que contratou que ficava atrás dos gols mostrando. Tem duas imagens, as do VAR e as dele. 80% do que ele nos trouxe eu não vou dar nenhuma credibilidade, agora tem 20% que eu, como parlamentar e como homem que trabalhou, teve o patrimônio, o troféu de ser colunista da Folha de S.Paulo, não vou ser irresponsável de não investigar esses 20% que colocam indícios como amanhã provas. Jorge Kajuru, senador (PSB-GO) e presidente da CPI da Manipulação

O Textor não é um santo que se apresenta, daqui a pouco nós poderemos ter a certeza de que ele é um santo do pau oco. Evidente que não estou crendo tudo que ele nos apresentou. Agora, tem fatos que eu não posso como jornalista ignorar. Jorge Kajuru, senador (PSB-GO) e presidente da CPI da Manipulação

Ainda segundo Kajuru, caso seja comprovado que Textor mentiu, ele vai pedir o banimento do empresário no futebol brasileiro.

Falei na CPI no primeiro dia que se não houver prova de tudo o que o Textor nos trouxe, ou seja, que ele nos ludibriou, estou pedindo o banimento dele do futebol brasileiro. Ele seria expulso do Brasil, não só do Botafogo, do Brasil. É banimento, se ele for moleque, se ele veio para bagunçar o futebol brasileiro. Jorge Kajuru, senador (PSB-GO) e presidente da CPI da Manipulação

