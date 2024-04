Hugo Moura elogia elenco do Vasco e revela ansiedade para jogar em São Januário

Após a estreia pelo Vasco, o volante Hugo Moura foi apresentado nesta quarta-feira. O jogador, que foi um dos destaques vascaínos mesmo na derrota para o rival, destacou a força do elenco.

"Acho que o Vasco tem um elenco para brigar lá em cima e com a ajuda da comissão técnica é isso que vai acontecer. O Vasco é um time enorme e a gente tem que fazer esse clube ser campeão", disse.

O meia entrou no intervalo do jogo e deu assistência para Veggetti diminuir para o Cruzmaltino. Ele fez uma avaliação da sua primeira partida pelo time.

"Naquele jogo contra o Fluminense, foi um jogo muito difícil e eu tive que fazer alguma coisa para mudar não só o meu desempenho, mas o jogo também. Acho que se encaixou bem, consegui dar uma assistência e até no segundo tempo jogamos bem. Infelizmente, a gente não conseguiu sair com o empate ou com a vitória", avaliou.

Agora, Hugo Moura e o Vasco focam no jogo frente ao Criciúma pela quarta rodada do Brasileirão. O volante revelou estar ansioso para a sua estreia em São Januário.

"Estou um pouquinho ansioso porque já joguei contra o Vasco. Eu sei que a torcida faz em São Januário ou no Maracanã e falar que estou um pouco ansioso para chegar no campo e conhecer mais a torcida. Agora, como está em meu favor, vou dar o meu máximo dentro de campo para fazer essa torcida feliz", finalizou.

Com três pontos, os comandados de Ramón Diáz estão na 15ª colocação. O próximo compromisso está marcado para às 16h (de Brasília) desse sábado, na casa vascaína.