Flamengo realiza treino específico com jogadores que não viajaram à Bolívia

Na manhã desta quarta-feira, o Flamengo realizou, no CT Ninho do Urubu, um treinamento específico com os atletas que viajaram à Bolívia, onde a equipe enfrenta o Bolívar, pela Copa Libertadores.

Assim, participaram da atividade o volante Allan, que, segundo nota oficial do clube, "apresentou traços falcêmicos, que podem prejudicar a alta performance em altitude", o zagueiro Léo Pereira, que está com quadro viral, além de Varela, Ayrton Lucas, Erick, Arrascaeta e Pedro. Estes últimos não foram relacionados ao duelo na Bolívia por opção da comissão técnica, "sempre guiado pela ciência na busca da mais alta performance."

Seguindo o planejamento determinado pela Comissão Técnica e Departamento de Futebol, os atletas que não estão na Bolívia realizaram treinamento específico na manhã desta quarta-feira (24), no CT Ninho do Urubu. #CRF ?: Marcelo Cortes /CRF pic.twitter.com/aDmlo4QZjv ? Flamengo (@Flamengo) April 24, 2024

Everton Cebolinha também era ausência confirmada, já que se recupera de lesão na panturrilha direita, sofrida no embate diante do São Paulo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Em fotos divulgadas pelo Flamengo, os jogadores apareceram fazendo treinamentos no campo do CT e, na academia, trabalhos voltados para a parte física.

Bolívar e Flamengo duelam, nesta quarta-feira, no Estadio Hernando Siles, a partir das 21h30 (de Brasília). Os cariocas, que somam quatro pontos, buscam assumir a liderança do Grupo E ocupada pelo rival boliviano, com seis unidades.