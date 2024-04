Fim dos 3 zagueiros? Quais são as primeiras ideias de Zubeldía no São Paulo

O técnico Luis Zubeldía deve escalar seu primeiro São Paulo sem a linha de três zagueiros que foi utilizada nas últimas partidas.

O que aconteceu

Zubeldía conversou com membros da comissão técnica do Tricolor e afirmou que pretende usar um 4-3-3. O argentino comandou dois treinos até agora e terá mais um nesta quarta-feira.

A ideia do treinador é ter dois pontas bem abertos. Zubeldía quer amplitude no campo e também explorar a velocidade e o um contra um.

Nesse cenário, Ferreira se credencia para voltar a ser titular. Apesar de ter somado cinco gols nos últimos sete jogos, ele não é titular há três partidas.

O fim da linha de três zagueiros não é definitivo. As ideias de Zubeldía são para a partida contra o Barcelona (EQU). O próprio treinador já falou que o elenco do Tricolor o permite jogar de várias maneiras.