Ex-técnico do Milan critica Rafael Leão: 'Não tem tanta determinação'

Fabio Capello, técnico histórico do Milan, se pronunciou diante da falta de títulos do clube — o último foi o Campeonato Italiano de 2022 — e criticou alguns dos jogadores pela fase e o atual desempenho da equipe.

"Se eles são os pilares do futuro do Milan, é difícil pensar na forma como vão construir esse futuro. A direção deve perceber, primeiro, se esses jogadores estão comprometidos com o clube ou se querem sair. Depois, precisam de contratar um zagueiro, um meio-campista e um atacante.", disse Fabio.

Treinador dos Rossoneri entre 1991 e 1996, com quatro Campeonatos Italianos, três Copas da Itália e três finais consecutivas da Liga dos Campeões da UEFA, ele falou sobre Rafael Leão, comparando-o a Bellingham, destaque do Real Madrid na temporada e dando a entender que falta comprometimento para o atacante português.

"Na segunda metade da época, o Milan não teve a contribuição de jogadores-chave como Maignan, Theo Hernández, Tomori e Rafael Leão."

"Ele tem tremendo potencial, mas nunca sabemos que jogo vai fazer. Surpreende-me que um jogador com esta classe não tenha tanta determinação.", afirmou. "Veja-se o impacto e o exemplo de Bellingham no Real Madrid. Foi chocante. No entanto, se o Leão e o Theo forem anulados, o Milan perde 60% da equipe", concluiu Capello.

Rafael Leão soma 8 gols e 7 assistências em 29 jogos na temporada, estando presente nas listas dos principais artilheiros e garçons do Campeonato Italiano.