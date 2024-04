Everton vence, e Liverpool perde chance de se aproximar do líder no Inglês

O Everton venceu o Liverpool por 2 a 0 nesta quarta (24) em jogo da 29ª rodada do Campeonato da Inglaterra. A partida foi realizada no Goodison Park.

Jarrad Branthwaite e Calvert-Lewin marcaram para o Everton. Os gols foram no primeiro e no segundo tempo.

As equipes voltam a jogar no sábado (27), também pelo Inglês. O Everton receberá o Brentford, enquanto o Liverpool visita o West Ham.

Como foi o jogo

Competindo em lados opostos da tabela, tanto Everton quanto Liverpool precisavam dos três pontos. Os donos da casa tentam se afastar de vez da zona de rebaixamento, enquanto os Reds ainda brigam diretamente com o Arsenal e o Manchester City pelo título da Premier League.

As duas equipes impuseram volume de jogo desde o primeiro minuto, mas o Everton contou com o apoio da torcida para abrir o placar. Depois de fazer 1 a 0, o time do Goodison Park ficou na defensiva. Pickford foi decisivo para garantir a vitória parcial no intervalo.

O Everton recuou e esperou para atacar com objetividade. No momento em que o Liverpool parecia melhor, o segundo gol saiu em uma jogada de escanteio.

Gols e destaques

5'. Calvert-Lewin caiu na área em bola dividida com Alisson. O juiz marcou pênalti e amarelou o goleiro em seguida, mas toda a jogada foi anulada por impedimento.

16'. Alisson salva! Em bola alçada na área, Calvert-Lewin subiu sozinho e cabeceou firme para o gol. O brasileiro fez boa defesa no alto em cima da linha.

26', 1x0. O Everton pressionou no campo de ataque e venceu a zaga do Liverpool contando com a sorte. No bate e rebate dentro da área, o zagueiro Branthwaite pegou a sobra e chutou no canto esquerdo do goleiro. A bola passou por baixo de Alisson, tocou na trave e entrou no gol lentamente.

35'. Salah deu belo passe para Darwin Núñez, que se encontrou em ótima posição para finalizar. O uruguaio acabou chutando em cima do goleiro Pickford.

43'. Darwin deu passe para Luis Díaz, que finalizou muito perto do gol. Pickford fez grande defesa.

57', 2x0. Calvert-Lewin aproveitou bela cobrança de escanteio de McNeil e subiu no alto para cabecear para o fundo do gol.

68'. Na trave! Luis Díaz quase marca para o Liverpool, mas a bola explodiu na trave esquerda do goleiro.

89'. Pickford de novo. Elliot finalizou de longe com direção certa, e o goleiro inglês espalmou a bola para escanteio.