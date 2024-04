Botafogo x Universitario: onde assistir e horário do jogo pela Libertadores

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Botafogo e Universitario (PER) se enfrentam hoje (24), às 19h, no Nilton Santos, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.

A partida terá transmissão da ESPN, na TV fechada, e Star+, no streaming. O Placar UOL também acompanha em tempo real.

O Alvinegro ainda tenta a primeira vitória no torneio. A equipe carioca perdeu para Junior Barranquilla e LDU nas primeiras rodadas.

O Glorioso ocupa a lanterna do Grupo D. Junior Barranquilla é o líder com quatro pontos, seguido por Universitario, com a mesma pontuação, e LDU, com três.

A equipe de Artur Jorge vem de vitória no Brasileiro. O Botafogo goleou o Juventude no último domingo, em casa, e entrou no G4 do campeonato.

Prováveis escalações

Botafogo: Gatito Fernández; Mateo Ponte, Lucas Halter, Bastos e Hugo; Marlon Freitas, Danilo Barbosa e Jeffinho; Savarino, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Técnico: Artur Jorge

Universitario: Britos; Corzo, Riveros, Di Benedetto; Rodrigo Ureña, Martín Pérez, Jario Concha; Andy Polo, Portocarrero; Alex Valera e Edison Flores. Técnico: Fabián Bustos

Botafogo x Universitario -- Libertadores

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 24 de abril de 2024, às 19h (de Brasília)

Transmissão: ESPN e Star+