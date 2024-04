Barcelona-EQU x São Paulo: saiba tudo sobre o duelo pela Libertadores

O São Paulo visita o Barcelona de Guayaquil nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, no Equador, pela terceira rodada do Grupo B da Copa Libertadores

A partida marca a estreia de Luis Zubeldía à frente do São Paulo. O treinador argentino de 43 anos foi apresentado na última segunda-feira, comandou três treinamentos e tentará conquistar sua primeira vitória pelo Tricolor justamente no país em que realizou seu último trabalho.

Luis Zubeldía foi treinador da LDU até o ano passado, se despedindo do clube com o título equatoriano e também da Copa Sul-Americana, competição na qual eliminou o São Paulo nas quartas de final, em pleno Morumbis, e venceu o Fortaleza na decisão. Contra o Barcelona-EQU, entretanto, o técnico argentino não teve muito sucesso. Em três confrontos ele somou um empate e duas derrotas à frente da Liga Deportiva de Quito.

Os desfalques do São Paulo para o duelo com o Barcelona-EQU são: Rafinha (fratura na fíbula esquerda), Lucas (lesão na região posterior da coxa esquerda), Wellington Rato (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo) e James Rodríguez (lesão na região posterior da coxa direita), além de Luiz Gustavo e Moreira, que aprimoram a forma física.

O São Paulo é o segundo colocado do Grupo B da Libertadores, com três pontos, atrás apenas do Talleres, da Argentina, com quatro tentos. Caso vença o Barcelona-EQU nesta quinta-feira, Calleri e companhia se distanciarão dos rivais equatorianos na tabela, ficando mais próximos da vaga para as oitavas de final do torneio.

O Barcelona-EQU, por sua vez, também trocou de treinador recentemente. Diego López foi demitido na última sexta-feira e, enquanto seu substituo Ariel Holan, não é regularizado, o interino Germán Corengia será o encarregado de comandar a equipe contra o São Paulo.

Se a sequência do Tricolor é pesada, com duelo na Libertadores, fora de casa, e clássico contra o Palmeiras, na próxima segunda-feira, no Morumbis, pelo lado do Barcelona-EQU não é diferente. O time também enfrentará seu rival, o Emelec, pelo Campeonato Equatoriano, após o compromisso no torneio continental, mas está focado em vencer as duas partidas para começar o trabalho com o técnico Ariel Holan embalado.

FICHA TÉCNICA

BARCELONA-EQU X SÃO PAULO

Local: Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil (Equador)

Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil (Equador) Data: 25 de abril de 2024, quinta-feira

Horário: 21h (de Brasília)

Árbitro: Juan Benítez (PAR)

Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Julio Aranda (PAR)

VAR: Derlis Lopez (PAR)

BARCELONA-EQU: Mendoza; Suárez, Ramírez, Sosa e Chalá; Gaibor, Arroyo e Días; Corozo, Rojas e Obando.

Técnico: Germán Corengia.