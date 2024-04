Amazonas x Flamengo terá ingressos de até R$ 1,7 mil; veja valores

Do UOL, em São Paulo

O Amazonas, clube que disputa a 2ª divisão nacional, iniciou a comercialização de ingressos para a partida diante do Flamengo, válida pela 3ª fase da Copa do Brasil.

Preços salgados

O duelo, que ocorre no dia 22 de maio na Arena da Amazônia, em Manaus, tem ingressos que chegam a bater R$ 1,7 mil — este valor, por exemplo, é válido para os setores "Arena +" e "Vip", considerados os mais nobres do estádio.

O bilhete mais barato custa R$ 345 (inteira) e serve para os setores Superior Sul e Superior Norte, que ficam atrás dos gols.

O flamenguista que quiser acompanhar seu time no setor visitante deverá desembolsar R$ 345 (inteira) — até a madrugada desta quarta-feira (24), havia ingressos do tipo à venda no Superior Sul.

Há outros setores disponíveis com preços salgados, como Superior Oeste ou Leste (R$ 460), Inferior Oeste (R$ 575), Inferior Leste (R$ 690) e Premium (R$ 805).

Os valores se multiplicaram em relação ao praticado em Amazonas x Santos, duelo que ocorre no próximo dia 11 pela Série B do Campeonato Brasileiro. No caso dos visitantes, por exemplo, o torcedor da equipe paulista pagará R$ 88 em uma entrada inteira — os bilhetes mais caros ficaram em R$ 220.

Amazonas x Flamengo: veja valores

Arena + Portão D - Inteira: R$ 1.725,00 (R$ 1.500,00 + 225,00 de taxa)

Arena + Portão D - Meia: R$ 862,00 (R$ 750,00 + 112,00 de taxa)

Inf . Leste Portão C - Inteira: R$ 690,00 (R$ 600,00 + 90,00 de taxa)

Inf . Leste Portão C - Meia: R$ 345,00 (R$ 300,00 + 45,00 de taxa)

Inf . Norte Portão C - Meia: R$ 287,50 (R$ 250,00 + 37,50 de taxa)

Inf . Norte Portão C - Inteira: R$ 575,00 (R$ 500,00 + 75,00 de taxa)

Inf . Oeste Portão C - Inteira: R$ 575,00 (R$ 500,00 + 75,00 de taxa)

Inf . Oeste Portão C - Meia: R$ 287,50 (R$ 250,00 + 37,50 de taxa)

Premium Portão D - Inteira: R$ 805,00 (R$ 700,00 + 105,00 de taxa)

Premium Portão D - Meia: R$ 402,50 (R$ 350,00 + 52,50 de taxa)

Sup. Leste Portão B - Inteira: R$ 460,00 (R$ 400,00 + 60,00 de taxa)

Sup. Norte Portão B - Inteira: R$ 345,00 (R$ 300,00 + 45,00 de taxa)

Sup. Norte Portão B - Meia: R$ 172,50 (R$ 150,00 + 22,50 de taxa)

Sup. Oeste Portão B - Inteira: R$ 460,00 (R$ 400,00 + 60,00 de taxa)

Sup. Oeste Portão B - Meia: R$ 230,00 (R$ 200,00 + 30,00 de taxa)

Sup. Sul Visitante Portão A- Inteira: R$ 345,00 (R$ 300,00 + 45,00 de taxa)

Sup. Leste Portão B - Meia: R$ 230,00 (R$ 200,00 + 30,00 de taxa)

Sup. Sul Visitante Portão A - Meia: R$ 172,50 (R$ 150,00 + 22,50 de taxa)

Vip Portão D - Inteira: R$ 1.725,00 (R$ 1.500,00 + 225,00 de taxa)

Vip Portão D - Meia: R$ 862,50 (R$ 750,00 + 112,50 de taxa)