Zubeldía tem nome publicado no BID e fará estreia pelo São Paulo contra o Barcelona-EQU

Nesta terça-feira, o técnico Luis Zubeldía teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O argentino, assim, está livre para estrear pelo São Paulo contra o Barcelona-EQU, pela Libertadores.

Oficializado no sábado, o comandante acompanhou a vitória contra o Atlético-GO por 3 a 0, fora de casa, pelo Brasileirão, e comandou os treinamentos de segunda e terça-feira.

A dupla, nesta manhã, foi ao Consulado Argentino e à sede da Polícia Federal para cumprirem os procedimentos necessários para a retirada da documentação no Brasil.

Bidou! ?? Luis Zubeldía foi regularizado no BID, da CBF. O treinador poderá fazer sua estreia nesta quinta-feira, quando o Tricolor enfrenta o Barcelona no Equador pela @LibertadoresBR.#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/DL8kmu09vS ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 23, 2024

Na quarta, o São Paulo encerra os preparativos para o confronto contra o Barcelona-EQU no estádio do Emelec. A bola vai rolar para o duelo às 21h (de Brasília) dessa quinta-feira, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo.

Com três pontos, o clube do Morumbis ocupa a segunda posição do Grupo B, atrás do Talleres (4), mas à frente dos equatorianos (2) e do Cobresal-CHI (1).