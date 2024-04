Vice-líder no atual elenco, Nestor dá primeira assistência após lesão no São Paulo

Recuperado de grave lesão no joelho, Rodrigo Nestor vem ganhando minutos nos últimos jogos do São Paulo. Durante a vitória contra o Atlético-GO, inclusive, o meia deu uma assistência.

Essa foi a primeira dele após o retorno da contusão. O lance aconteceu aos 21 minutos, quando ele serviu Ferreirinha, que marcou o terceiro do Tricolor.

Ao todo, Nestor tem 25 assistências no profissional do São Paulo em 184 jogos. Ele é o vice-líder do atual elenco, perdendo apenas para Lucas (28).

O retorno do Cria de Cotia aconteceu na vitória contra o Cobresal-CHI por 2 a 0 pela Libertadores, no Morumbis. Depois, voltou a ganhar minutos na derrota para o Fortaleza e no triunfo frente ao Atlético-GO, ambas partidas pelo Brasileirão.

Com Nestor à disposição, o São Paulo enfrenta o Barcelona-EQU pela terceira rodada da Libertadores, às 21h (de Brasília) dessa quinta-feira, no Equador. Com três pontos, o Tricolor está na vice-liderança do Grupo B da Libertadores.