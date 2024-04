Tímido fora de campo e um 'animal' dentro dele: Aníbal encanta o Palmeiras

Aníbal Moreno chegou ao Palmeiras no início deste ano com a missão de resolver um problema antigo do elenco de Abel Ferreira: a posição de primeiro volante. O argentino de 24 anos fez apenas 21 partidas pelo Alviverde e ainda busca se adaptar ao futebol brasileiro, mas seu perfil já encanta quem o acompanha no dia a dia na Academia de Futebol.

O que aconteceu

"Aníbal se transforma dentro de campo", foi o que ouviu a reportagem. O jogador é visto como alguém tímido e que fala muito pouco, mas quando ele está jogando isso muda completamente: gesticula e orienta os companheiros o tempo todo durante as partidas.

Aníbal já tem uma série de apelidos que recebeu do elenco do Palmeiras, entre eles estão "Animal", "Canibal" e "Hanibal". Todos eles pelo seu estilo brigador e lutador nos jogos e treinos.

"Ele não fala nem com a TV Palmeiras". O jogador foi um dos destaques do Palmeiras na partida contra o Flamengo. A imagem dele acertando um lançamento só de meião rodou o mundo, mas Aníbal não publicou uma foto sequer nas redes sociais. Ele não gosta dos holofotes, e até agora não deu entrevista a nenhum veículo de comunicação (nem para a TV do clube) desde que chegou ao Brasil — mesmo sendo o autor do gol do título do Paulistão contra o Santos.

Família e amizade com sul-americanos no elenco do Palmeiras ajudam na adaptação. Aníbal Moreno ainda tem um pouco de receio de andar nas ruas de São Paulo — ele nunca tinha deixado a Argentina na carreira — e tem conversado com Gustavo Gómez, Piquerez, Richard Ríos e Flaco López, mais experientes no elenco, para conseguir perder esse "medo".

Já faz três anos que estou aqui e eu tento receber os gringos do mesmo jeito que me receberam a mim, para que eles se adaptem rápido e possam ajudar à equipe. O Aníbal é um cara muito gente boa, eu gosto muito dele. Eu estou tentando ajudar em tudo que eu posso, já sou um pouco mais 'abrasileirado' que ele. Ele chegou, já começou a jogar e já está fazendo de um jeito muito bom, está ajudando a gente, então esperemos que continue por esse caminho. Piquerez, em entrevista ao UOL.

Aníbal é o jogador pronto que Abel tanto pede

Abel Ferreira já disse algumas vezes que o Palmeiras precisa formar seus jogadores, enquanto a maioria dos rivais buscam jogadores "prontos".

Aníbal Moreno está na prateleira dos atletas que pegam a camisa e jogam. Existem pessoas da diretoria alviverde que já comemoram o fato de o Palmeiras ter pagado "só" R$ 35 milhões por um jogador que resolveu os problemas da equipe no meio-campo.

Quem é um jogador pronto? Aníbal. O que eu fiz com o Aníbal? Zero. Agradeço à presidente. Com o López?! Muita dor de cabeça, muito treino individual, algumas vezes acreditava mais nele do que ele próprio. Minha missão é ajudar os jogadores a serem melhores. Abel Ferreira

O argentino tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2028. A contratação custou 7 milhões de dólares (cerca de R$ 35 milhões na cotação atual) de forma parcelada ao Racing, com mais 1 milhão de dólares (R$ 5 milhões) por metas a serem cumpridas pelo jogador no novo clube.

