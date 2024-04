Time Brasil conquista medalhas em cinco modalidades diferentes e garante vagas para Olimpíadas de 2024

O Time Brasil se prepara para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris de 2024. De olho nisso, os atletas tem participado de torneios preparatórios. Neste final de semana, o Brasil faturou medalhas internacionais em cinco modalidades diferentes: Boxe, Ginástica Artística, Marcha Atlética, Skate e Vôlei de Praia.

No Torneio de Jesolo, na Itália, primeiro grande evento de preparação para os Jogos Olímpicos de Paris, as ginastas Rebeca Andrade, Flávia Saraiva e Júlia Soares brilharam. Rebeca Andrade foi ouro nas barras assimétricas (nota de 14.700) e prata na trave (13.900), enquanto Flavia Saraiva foi ouro na trave (14.500) e no solo (13.600), empatada com Julia Soares, também ouro no solo (13.600). Já Arthur Nory (14.533) e Caio Souza (14.566) foram bronze na barra fixa e nas barras paralelas, respectivamente, na etapa da Copa do Mundo de Doha, no Catar.

Também teve medalha para o Brasil na etapa de San Diego (EUA) do Stret League Skateboarding (SLS), a principal liga mundial de Skate Street. No feminino, Rayssa Leal não deu chance às concorrentes e venceu a etapa com o somatório de 33.9, obtendo uma nota 9 em uma das manobras. Enquanto no masculino, Já Giovanni Vianna ficou com a prata (33.4), sendo superado pelo americano Braden Hoban, que obteve 35.5.

?? E CLASSIFICAÇÃO OLÍMPICA O Time Brasil voltou de Tepic, no México, com a mala mais pesada. A dupla André Stein e George conquistou a medalha de prata na etapa do Elite 16 neste domingo (21). Carol Solberg e Bárbara Seixas também subiram no pódio com o bronze e a... pic.twitter.com/iAZ3xSPfC2 ? Time Brasil (@timebrasil) April 22, 2024

No México, o vôlei de praia também se subiu ao pódio no feminino e masculino. Carol Solberg e Bárbara Seixas garantiram o bronze ao vencerem as italianas Menegatti e Gottardi por 2 sets a 1 (22/20, 21/23, 25/23). Com o resultado na etaoa Elite 16 de Tepic, a dupla brasileira garantiu a classificação para os Jogos Olímpicos Paris 2024. No masculino, André e George, que saíram do qualifying ficaram com a medalha de prata depois de caírem para os suecos Ahman e Hellvig no tie-break. Final: 2 sets a 1 (21/17, 19/21, 15/10).

Outras conquistas vieram no boxe. Com as vitórias de Keno Marley (92kg) e Luiz "Bolinha" Oliveira (57kg), o Brasil se sagrou campeão da World Boxing Cup, nos Estados Unidos. Bolinha bateu o britânico Owain Harris, enquanto Keno venceu o australiano Ikenna Enyi. Enquanto Abner Teixeira, Jucielen Romeu e Michael Trindade garantiram a prata.

Por fim, o Brasil também se destacou na disputa do Mundial de Marcha Atlética, disputado em Antalya, na Turquia. Na prova individual, Erica Sena conquistou a medalha de bronze nos 20km ao fazer a marca de 1h29m22s. Já na disputa do revezamento misto, de 42km, a dupla Caio Bonfim e Viviane Lyra, terminou na quinta colocação (2h59m55s). Com isso, a dupla garantiu a classificação do Brasil para a prova do revezamento nas Olimpíadas de Paris.