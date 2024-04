Sem Aderlan, Santos faz treino tático e aprimora bola parada de olho no Avaí

De olho na segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos voltou aos treinos nesta terça-feira, no CT Rei Pelé. O técnico Fábio Carille comandou uma atividade tática e de bola parada nesta manhã.

Para o embate com o Avaí, fora de casa, o treinador conta com os recém-contratados Escobar e Patrick. Ambos já estão treinando com o grupo. Além deles, o Santos espera por Serginho, que já tem um acerto, mas ainda não foi anunciado.

O técnico ainda torce pelo retorno de Jair. O zagueiro, que renovou o seu contrato nesta manhã, foi desfalque na estreia devido a uma lesão muscular leve na posterior da coxa esquerda.

Já Aderlan deve ficar de fora. O lateral direito sofreu uma fratura do quinto metacarpo da mão esquerda. Ele sofreu uma luxação na região no último sábado, na vitória de 2 a 0 sobre o Paysandu, pela primeira rodada da Série B. O defensor passará por cirurgia nesta terça-feira e iniciará o tratamento no CEPRAF do Peixe na sequência.

Os volantes Sandry e Alison e o atacante Willian Bigode estão em transição e seguem de fora.

O elenco do Santos volta aos treinos na manhã desta quarta-feira. O jogo contra o Avaí, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, será na sexta-feira, às 20 horas (de Brasília), na Ressacada.

Veja a programação do Santos:

Quarta-feira (24)



Treino às 10h no CT Rei Pelé.

Quinta-feira (25)



Treino às 10h no CT Rei Pelé.

Saída para Florianópolis durante a tarde.

Sexta-feira (26)



Avaí x Santos FC - 20h - Ressacada

Sábado (27)



Retorno para Santos.