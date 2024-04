São Paulo reverte vantagem do Cruzeiro e vai à final da Copa do Brasil sub-17

Na noite desta terça-feira, o São Paulo ganhou do Cruzeiro por 3 a 1 pela semifinal da Copa do Brasil sub-17, em Nova Lima (MG). Assim, os Crias de Cotia reverteram a derrota por 1 a 0 na ida e avançaram à final.

Agora, o Tricolor espera o encara o vencedor do confronto entre Fluminense e Sport na grande decisão. Na ida, o time carioca venceu por 2 a 1, na Arena Pernambuco.

Copa do Brasil Sub-17: FIM DE JOGO! O Tricolor está na final! #CRUxSPFC (1-3) ? Pedro Ferreira

? Gustavo

? Lucca#MadeInCotia#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/dJ7oBqdckl ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 23, 2024

Aos quatro minutos, Pedro Ferreira recebeu na entrada da área e colocou no canto de Vítor Lamounier. Pouco depois, o Cruzeiro, aos 21?, deixou tudo igual, com Felipe Morais finalizando com precisão para superar João.

Ainda na primeira etapa, o São Paulo passou à frente no placar e deixou tudo igual no agregado, aos 31?: Gustavo completou cobrança de falta para o fundo do gol. No começo do segundo tempo, aos 4?, Lucca pegou de primeira e marcou um golaço para garantir a classificação.