Santos teve queda de R$ 4,5 milhões na folha salarial do futebol masculino em 2024

Responsável por gerir a reconstrução do Santos após o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, Marcelo Teixeira vem fazendo diversas mudanças no clube. Visando diminuir os custos, o presidente fez uma limpa no elenco.

Com isso, a folha salarial do Peixe caiu bastante nos últimos meses. Em 100 dias de gestão, Marcelo Teixeira conseguiu reduzir a folha salarial do elenco do futebol masculino em R$ 4.547.139,21.

Em janeiro deste ano, o valor era de R$ 16.061.309,82. Em abril, o montante é de R$ 11.514.170,45.

O número de atletas caiu 48 para 38, a equipe técnica e de apoio foi de 48 integrantes para 35 e o administrativo foi de duas pessoas para três.

Os cortes também foram feitos nas categorias de base (de R$ 1.883.423,62 para R$ 1.804.880,85). Já no futebol feminino houve um acréscimo: de R$ 593.674,91 para R$ 748.138,87.

Somando todas as categorias, portanto, a folha salarial do Santos caiu de R$ 20.106.875,98 para R$ 15.588.889,81.