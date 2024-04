Rodrigo Ferreira tenta usar passagem pelo Grêmio para ajudar o Santos na Série B

Rodrigo Ferreira terá a missão de tentar ajudar o Santos a voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. O desafio, porém, não é novidade na carreira do lateral direito.

O defensor de 29 anos já disputou quatro vezes a Segunda Divisão e viveu um cenário bem parecido em 2022, quando defendeu as cores do Grêmio.

Na ocasião, o clube gaúcho também passava por uma fase de reconstrução após um amargo rebaixamento e tentava voltar para a elite. A missão foi bem sucedida e agora a Rodrigo espera repetir o feito no Santos.

"Tive a oportunidade de vestir a camisa do Grêmio em uma situação bem parecida com a do Santos. Um momento pós-queda. É difícil essa reconstrução. O torcedor está mais chateado, mais magoado. Então, você pega momentos difíceis. Para mim, falando particularmente de performance, foi muito bom no Grêmio. Joguei mais de 90% das partidas da Série B como titular. No Santos, eu também quero ter esse número de participações. Quero ser importante independente da condição que esteja. Esse é o objetivo. E primeiro, o objetivo do clube, que é o acesso", disse.

O lateral disputou 23 partidas com a camisa do Grêmio, sendo 18 como titular. No final da temporada, ele acabou sofrendo uma grave lesão no joelho e, por isso, voltou ao Mirassol, onde estava até ser contratado pelo Peixe.

"A não continuação no Grêmio se deu por conta de uma ligação que estive no cruzado nas últimas semanas de campeonato. Fiz a minha recuperação e voltei ao meu clube de origem, que era o Mirassol, no meio do ano passado", finalizou.

O defensor assinou vínculo em definitivo até o fim de 2026, com opção de renovação por mais uma temporada.

Com Rodrigo à disposição, o Santos volta a campo na sexta-feira, às 20 horas (de Brasília), quando visita o Avaí, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.