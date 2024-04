Rival do Flamengo, Bolívar aposta em estilo ofensivo, mas deixa espaços na defesa

O Flamengo volta a campo na Libertadores da América para enfrentar o Bolívar, líder do grupo E com 100% de aproveitamento. Além de ter que encarar a altitude de La Paz, o Mengão irá medir forças com um rival que prioriza a ofensividade, já que é a equipe que mais fez gols na competição sul-americana.

Até o momento, além das duas vitórias na Libertadores, o Bolívar lidera o grupo D do Campeonato Boliviano. Soma 16 pontos em oito jogos - com 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. É a melhor campanha do torneio ao lado do The Strongest.

Como acontece na Libertadores, o Bolívar tem o melhor ataque no Campeonato Boliviano. O time balançou as redes em 19 oportunidades - média de 2.37 por apresentação. Desta forma, o forte esquema defensivo comandado pelo técnico Tite será testado.

Mas, por dar grande atenção às ações ofensivas, o Bolívar também fica mais exposto na defesa, o que pode facilitar a vida dos atacantes do Flamengo. Na Libertadores, o time boliviano levou 2 gols em 2 jogos, enquanto no Campeonato Boliviano tomou outros 13 (média de 1,62).

Bolívar e Flamengo entram em campo nesta quarta-feira, no estádio Hernando Siles, em La Paz. O duelo começa às 21h30 (horário de Brasília).