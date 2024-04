Real Madrid anuncia preço dos ingressos contra o Bayern a partir de R$ 486

O Real Madrid publicou em seu site oficial os valores dos ingressos para o confronto contra o Bayern pela Liga dos Campeões. Os valores variam entre 88 e 445 euros - de R$ 486 a R$ 2.459.

O clube espanhol usa os anéis do estádio Santiago Bernabéu para fazer a venda de ingressos. Quanto mais próximo o anel selecionado é do campo, mais cara é a entrada. Além disso, o torcedor do Real tem de escolher de qual dos quatro setores irá assistir o confronto. Os setores são o Norte e Sul, que ficam atrás das balizas, e Oeste e Leste, que são as laterais do campo, logo uma visão melhor.

Foto: Divulgação / realmadrid.com

No site do Real Madrid, há uma ordem de prioridade para a venda de ingressos. Para os torcedores que possuem um plano de sócio torcedor, a compra das entradas poderá ser feita a partir do dia 27 de abril. O público em geral só conseguirá comprar a partir do dia 30 de abril.

O Real Madrid visita o Bayern na Alemanha na terça que vem (30), pelo primeiro jogo da semifinal da Liga dos Campeões. A segunda partida ocorrerá no Santiago Bernabéu com mando do clube espanhol, no dia 08/05, quarta-feira.