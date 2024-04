Corinthians: Raul Gustavo é expulso após treta e empurrão em bandeira; veja

Do UOL, em São Paulo

O zagueiro Raul Gustavo, do Corinthians foi expulso de maneira incomum no 2° tempo da derrota por 1 a 0 diante do Argentinos Juniors, em partida disputada na Argentina e válida pela Sul-Americana.

O que aconteceu

O jogador se irritou após uma dividida com Perelló, do time mandante, em uma saída de bola para lateral no campo defensivo alvinegro. O lance ocorreu na casa dos 14 minutos da etapa final.

Raul Gustavo caiu, reclamou e tomou uma bronca de um dos bandeirinhas da partida, que advertiu o corintiano diante da atitude enérgica.

O zagueiro, então, acabou extravasando e deu dois empurrões no assistente. Em um deles, inclusive, ele chegou a levantar o braço e atingir o rosto do bandeira.

Imediatamente, o árbitro Piero Maza deu cartão vermelho ao corintiano, que se mostrou surpreso diante da reação. Com a expulsão, o técnico António Oliveira precisou acionar Cacá no lugar de Romero para reconstruir sua defesa em meio à derrota.

Punição pesada?

Raul Gustavo pode tomar um gancho de até dez partidas — ou seis meses — em jogos da Conmebol pelo ato. A entidade prevê esta punição caso um atleta por "agredir fisicamente ou cuspir em qualquer oficial da partida".

Se o lance for enquadrado como "conduta antidesportiva", a pena pode ser de dois jogos, a depender de um futuro julgamento.

Assista ao momento