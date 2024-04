Fabiola Andrade foi de repórter a comentarista e conheceu marido nas redes

A repórter e comentarista Fabiola Andrade contou ao UOL a história de amor que viveu com o marido, Eduardo Azevedo, até perdê-lo em oito meses para um câncer extremamente agressivo. Edu descobriu a doença no fim de outubro de 2022 e morreu em 3 de julho de 2023, aos 47 anos, um dia antes de seu aniversário.

Quem é Fabiola Andrade?

Natural de Belo Horizonte, Fabiola Andrade se formou em jornalismo pela PUC Minas em 1998. Logo que se formou, ela foi para a Austrália, onde morou e estudou por nove meses. Já em 2002, ela concluiu uma pós-graduação na mesma instituição mineira, agora especializada em marketing esportivo.

A jornalista começou a carreira na Globo Minas, em 2000. Lá, trabalhou como produtora e repórter, segundo seu perfil na rede social profissional LinkedIn. Ainda morando em Minas, Fabiola foi para a Band Minas, onde atuou como apresentadora e editora-chefe do programa Minas Esporte.

Mudança para São Paulo aconteceu em 2005. Ainda no Grupo Bandeirantes, ela se mudou para a capital paulista, onde foi repórter e apresentadora de vários programas da emissora.

Cinco anos depois, em 2010, a jornalista voltou para a Globo, desta vez em São Paulo. Até o fim de 2020, Fabiola foi comentarista dos programas "SporTV News" e "Redação", quando foi substituída da função para dar lugar a Carlos Cereto, que voltou a atuar na capital paulista depois de dois anos no Rio de Janeiro.

Mais programas na Globo. Fabiola também foi apresentadora do programa "Tá na Área", do "Conexão Rússia" (programa especial da emissora criado para a Copa do Mundo de 2018), além de participar com frequência do "Bem Amigos", comandado por Galvão Bueno.

Fabiola Andrade e o marido Eduardo de Azevedo curtiam andar de bicicleta Imagem: Arquivo Pessoal

Em 2021, ela aceitou um convide para exercer uma nova função na Globo: comentarista de futebol. Sua chegada para a função passava pelo desejo da emissora de ter mais mulheres em transmissões esportivas. Na época, ela era a terceira mulher na função no Esporte da Globo, ao lado de Renata Mendonça e Ana Thaís Matos.

Durante sua carreira como repórter esportiva, além de ter trabalhado diariamente na cobertura dos times paulistas, cobriu grandes eventos. Entre eles estão a Olimpíada de Pequim (2008), Copa do Mundo da África do Sul (2010), Copa das Confederações (2013), Copa do Mundo do Brasil (2014) e a Olimpíada do Rio de Janeiro (2016).

No Instagram, onde acumula quase 160 mil seguidores, Fabiola compartilha momentos pessoais e profissionais. A jornalista, que destaca a meditação na sua biografia da rede social, é fã de esportes e também pratica natação. Entre suas publicações, estão viagens, momentos na natureza, cliques com família e amigos e também muitas coberturas com o uniforme da TV Globo.

O casamento

Eduardo era um são-paulino fanático e frequentava o Morumbi em praticamente todos os jogos. Esse amor pelo futebol foi o que levou o empresário paulistano à mineira Fabiola. Os dois se conheceram pelas redes sociais em 2018 e passaram a falar do esporte preferido até que resolveram finalmente se encontrar no ano seguinte.

Juntamos as escovas de dentes, e ele estava esperando por esse convite, até porque o apartamento era o meu. A gente morou um pouco lá e, depois de um tempinho, ele falou: 'Acho que quero ter o nosso apartamento, quero me casar'. Eu topei na hora e, então, colocamos nossas casas à venda

Fabiola

O novo lar do casal tinha tudo o que eles sonhavam: uma área verde para Fabi e um cantinho para Edu cozinhar e receber os amigos do casal. Eles ainda montaram uma salinha de TV para Edu acompanhar todos os jogos que Fabiola estivesse trabalhando e, depois, esperar pelo retorno dela.

Edu descobriu o câncer após passar mal em casa. Ele fez todo o tratamento e completou as últimas sessões de rádio e quimioterapia em 2 de fevereiro de 2023. Depois, quando estava pronto para começar a recuperação com fisioterapia, no fim de março, teve uma convulsão no novo apartamento do casal.