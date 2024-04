Quase um mês após sua chegada, Rômulo está em adaptação no Palmeiras e busca espaço na equipe

O meio-campista Rômulo ainda não completou um mês no Palmeiras. Desde sua chegada, o jogador foi relacionado para cinco partidas e estreou na derrota por 1 a 0 para o Internacional, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O atleta de 22 anos ainda está em fase de adaptação à equipe e o técnico Abel Ferreira não demonstra muita pressa para tê-lo pronto.

"Rômulo tem vindo conosco, jogou contra o Internacional quando tive que tirar o Veiga. Mas é um jogador que ainda vai ter que se adaptar à camisa, à forma de jogar, à intensidade de treino, ao pré-treino, pós-treino. Com todo o respeito ao Novorizontino, mas as realidades são completamente diferentes. Acreditamos nele como fizemos com o Ríos, mas não tenho expectativa de que 'ah, ele vai chegar aqui amanhã e resolver tudo'. É um jogador jovem, fez um Paulistão absolutamente extraordinário", disse Abel após empate sem gols contra o Flamengo, no último domingo.

A fala do treinador foi em resposta a uma pergunta sobre Raphael Veiga. O meia vem de dura e intensa sequência como titular na equipe e não tem demonstrado seu melhor rendimento. Desde o início da temporada, Abel cobra por um substituto para o camisa 23, que é dono da posição sozinho.

Em fevereiro, durante a disputa do Campeonato Paulista, o clube foi atrás de Rômulo, que se destacou no Novorizontino. O Tigre do Vale chegou até a semifinal do Estadual e caiu justamente para o Palmeiras. Com características parecidas, Rômulo chegou, inicialmente, para disputar a vaga com o camisa 23. O ex-Novorizontino, aliás, desde que chegou ao Verdão, sempre citou o jogador como sua inspiração.

Na partida contra o Internacional, que aconteceu na Arena Barueri, Rômulo entrou aos 35 minutos do segundo tempo no lugar de Raphael Veiga. Essa foi a única chance do novo camisa 20. Buscando seu espaço na equipe, o atleta segue trabalhando e estará à disposição de Abel Ferreira para o próximo compromisso do Palmeiras, que acontece nesta quarta-feira.

O Verdão enfrenta o Independiente del Valle, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Banco Guayaquil.