Patrick comemora oportunidade no Santos: 'Me senti lisonjeado'

Nesta terça-feira, Patrick foi oficialmente apresentado como jogador do Santos. Em sua primeira entrevista coletiva, o meio-campista falou sobre as negociações com o Peixe e celebrou a oportunidade.

"Quando terminou o ano, começaram as especulações. O Santos sempre teve carinho por mim e quis contar comigo. Eu não estava em um bom momento no Atlético. Neste período, até minha chegada, fomos conversando com a diretoria até chegar em uma coisa boa para todos. Deu certo. Independente da divisão, temos que respeitar o Santos. Olhei com carinho e respeito, me senti lisonjeado. Acabou acontecendo, estou muito feliz e espero fazer um grande trabalho", disse.

O jogador de 31 anos chega em definitivo, com contrato válido até final de 2026. Ele já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e, com isso, já pode estrear na sexta-feira, contra o Avaí.

Patrick se colocou à disposição para viajar com o elenco, mas ainda não sabe se fará parte do grupo.

"A recepção foi a melhor possível. Já conheci os jogadores, diretoria e funcionários. Vamos nos adaptar. O grupo é sensacional, tem se mostrado trabalhador. A estrutura do clube é muito boa também em todas condições. Chegamos para tentar ajudar e somar. Esse é nosso trabalho. Já estou à disposição, mas vai da comissão decidir se vou para esse jogo ou não. Pretendo estar à disposição o mais rápido possível", contou o camisa 88.

Patrick estava no Atlético-MG desde o início de 2023. Com apenas um gol e duas assistências em 48 jogos, o meia não conseguiu se destacar no clube mineiro. Ele foi utilizado em três partidas na temporada atual, todas saindo do banco de reservas.

Antes da passagem pelo Galo, o atleta viveu um bom momento com a camisa do São Paulo, clube que defendeu em 2022. Ele foi um dos destaques do Tricolor na temporada, com oito gols e nove assistências em 55 partidas. Outra passagem de destaque do atleta foi pelo Internacional, onde atuou em 199 partidas, durante os anos de 2018 e 2021, e anotou 26 gols e 16 assistências.

"No São Paulo fiz a minha melhor temporada, na questão de números. No Atlético começamos fazer um bom tamanho com o Coudet, mas houve a troca do treinador, que não me utilizou. Me coloquei à disposição, mas acabou não acontecendo. Sou um jogador que gosta de competir. A minha vinda para cá é justamente para isso. Pretendo manter o que eu sempre fiz", contou.

"Eu sempre tentei trabalhar com felicidade. Sou competitivo. Não é questão de felicidade, é de querer jogar e competir, ajudar de alguma forma, dentro de campo. Esse retorno tem um pouco disso. Não tenho o que reclamar. Fui campeão e feliz no Atlético. Não tenho do que reclamar, fui feliz lá, sim", ampliou.

Agora, Patrick busca voltar a atuar em alto nível para levar o Santos de volta à Série A do Campeonato Brasileiro.

"É um momento muito importante para o clube. Não estava tendo tanta oportunidade no Atlético, eu gosto de ajudar e competir. É um momento muito importante para o clube. Estou à disposição para poder ajudar e participar. Que a gente possa fazer um grande trabalho para colocar o Santos no lugar onde sempre esteve", disse.

"Quando a gente chega em um clube, precisamos entender o objetivo e se dedicar. Hoje, o Santos está na Série B. Independente de eu ter disputado outras competições, a realidade hoje é essa e temos que encarar como a competição da nossa vida para poder retornar para onde queremos. Minha realidade hoje é essa e sempre vou dar o melhor para ajudar o Santos", finalizou.

O Santos volta a campo na sexta-feira, às 20 horas (de Brasília), quando visita o Avaí, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.