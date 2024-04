Paris Saint-Germain quer joia do Barcelona Lamine Yamal para substituir Mbappé

O Paris Saint-Germain busca uma peça para substituir o astro Kylian Mbappé, o qual, ao que tudo indica, deixará o clube ao fim desta temporada. Conforme apurado pelo jornal francês Le Parisien, Lamine Yamal, jovem e grande destaque das categorias de base do Barcelona, é o principal alvo da equipe para a posição.

Com contrato renovado em outubro de 2023, válido até junho de 2026, o jovem espanhol tem multa rescisória de 1 bilhão de euros (R$ 5,50 bilhões na cotação atual) com os catalães. Porém, há cerca de um mês e meio, a imprensa espanhola divulgou que o preço de 200 milhões de euros (R$ 1 bilhão de reais na cotação atual) pode seduzir o Barcelona, já que a equipe atravessa cenário financeiro complicado. O clube espanhol, porém, afirma que Yamal está entre os jogadores sem chances de transferência em seu plantel.

?? Catch Me If You Can ?? pic.twitter.com/PvABPcM5tV ? FC Barcelona (@FCBarcelona) April 21, 2024

Além de ter um grande poder financeiro, os franceses pretendem contar com outro trunfo para a transferência: Jorge Mendes, agente de carreira de Yamal. A relação dele com Luís Campos, diretor esportivo do PSG, pode potencializar possíveis negociações. Atualmente em seu elenco, a equipe de Paris tem vários jogadores agenciados pelo empresário, como Zaire-Emery, Vitinha, Bradley Barcola, Marco Asensio, Manuel Ugarte e Gonçalo Ramos.

Com a camisa do Barcelona, Lamine Yamal, de 16 anos, disputou 45 partidas, balançando as redes em seis oportunidades e distribuindo oito assistências.