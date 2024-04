Palmeiras treina em Quito e finaliza preparação para enfrentar o Del Valle; veja provável escalação

O Palmeiras finalizou a preparação para enfrentar o Independiente del Valle, nesta terça-feira, pela terceira rodada da Copa Libertadores. A equipe palmeirense fez o último treino antes da partida no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador. Os times se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Banco Guayaquil.

O time alviverde realizou trabalhos táticos, técnicos e recreativos, sob comando de Abel Ferreira. A atividade realizada na altitude de 2.800 metros também serviu para ambientar os atletas aos efeitos da altitude e às mudanças na velocidade da bola pelo ar rarefeito.

A delegação palmeirense chegou na capital equatoriana na noite da última segunda-feira. A delegação alviverde seguiu viagem para o Equador logo depois da reapresentação na Academia de Futebol.

Para esta partida, o técnico Abel Ferreira terá os desfalques dos atacantes Bruno Rodrigues e Dudu, que se recuperam de cirurgias no joelho direito. Além deles, o volante Zé Rafael, que trata um lombalgia, também é baixa.

Assim um provável Palmeiras tem: Weverton; Murilo, Luan (Lázaro) e Gustavo Gómez; Mayke, Aníbal Moreno, Richard Ríos, Raphael Veiga e Piquerez; Endrick e Flaco López.

O Alviverde lidera o Grupo F, com quatro pontos somados. A equipe tem um empate com o San Lorenzo (1 a 1) e uma vitória sobre o Liverpool-URU (3 a 1, de virada). O Del Valle vem logo atrás, com a mesma pontuação. Os outros

Palmeiras e Independiente del Valle se enfrentaram apenas duas vezes. Os duelos foram válidos pela fase de grupos da Libertadores de 2021. No primeiro jogo, no Allianz Parque, o Verdão goleou por 5 a 0, enquanto no duelo seguinte, voltou a vencer, mas dessa vez por 1 a 0.