Palmeiras passa dois jogos seguidos sem balançar as redes pela primeira vez na temporada

O Palmeiras está há dois jogos sem balançar as redes. Essa é a primeira vez na temporada que a equipe tem essa sequência sem marcar. A equipe vem de um empate por 0 a 0 com o Flamengo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque.

Nessa ocasião, o Alviverde teve um gol de Aníbal Moreno anulado por impedimento. O lance aconteceu já na reta final do segundo tempo. Na rodada anterior, o Verdão sofreu sua segunda derrota na temporada, a primeira em casa, para o Internacional. O Colorado levou a melhor por 1 a 0 em Barueri.

Antes desses dois últimos jogos, o Palmeiras tinha ficado sem marcar gols em duas oportunidades: na decisão da Supercopa, decidida nos pênaltis e vencida pelo São Paulo, e no jogo de ida da final do Campeonato Paulista. Nessa oportunidade, os comandados de Abel Ferreira perderam por 1 a 0, na Vila Belmiro.

No início do ano, o Palmeiras contou com grande fase do atacante Flaco López, que foi o artilheiro do Paulistão, com dez gols marcados. Além dele, Raphael Veiga também brigou a artilharia, tendo anotado sete gols. Ambos, porém, caíram de rendimento e têm ficados mais escondidos nos últimos jogos.

O atacante Endrick, que vem formando a dupla de ataque com o argentino, também não vive seu momento mais artilheiro pelo clube. Neste ano, o camisa 9 tem apenas dois gols e uma assistência em 13 jogos disputados.

Buscando melhorar sua produção ofensiva, o Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira, quando enfrenta o Independiente del Valle, no Estádio Banco Guayaquil, pela terceira rodada da Copa Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília). Com quatro pontos, o Verdão é o líder do Grupo F.