Matías Rojas, ex-Corinthians, é anunciado como reforço do Inter Miami

O meio-campista Matías Rojas, ex-Corinthians, foi anunciado como novo reforço do Inter de Miami, da Major League Soccer (MLS), na tarde desta terça-feira. O contrato é válido até o fim de 2024, com opção de extensão para 2025 e 2026.

Para ser anunciado pelo clube de Miami, Rojas conseguiu uma liminar na Fifa. No anúncio, o Inter Miami coloca o jogador como "agente livre". A janela de transferências da MLS tem fim nesta terça-feira.

Mesmo sob contrato com o Corinthians, Rojas foi flagrado com o uniforme do Inter Miami, no último sábado, no estádio Lockhart Stadium enquanto acompanhava a vitória da equipe de Messi contra o Nashville, pela 10ª rodada da MLS.

Bienvenido al sueño, Matías! ??? We have signed Paraguayan national team midfielder Matías Rojas. ? Details: https://t.co/6lgZQxHcrp pic.twitter.com/1HnrT5gAuZ ? Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 23, 2024

Rojas chegou ao Corinthians em julho de 2023, mas não teve uma passagem tranquila. Ele disputou 30 jogos e deu três assistências. Sua última aparição pela equipe paulista foi no dia 25 de fevereiro. O jogador, que tinha contrato com o Timão até meados de 2027, deixou o clube sob a justificativa de atraso de direitos de imagem e entrou com uma ação na Fifa para cobrar cerca de R$ 40 milhões, dinheiro que o jogador teria que receber até o final de seu contrato no Parque São Jorge.

A diretoria do Corinthians tentou chegar a um acordo quanto ao pagamento dos direitos de imagem atrasados, mas isso não aconteceu. O clube discorda das exigências de Rojas e irá se defender na entidade máxima do futebol. Caso punido pela Fifa, o Timão pode ficar impedido de registrar novos jogadores até acertar sua pendência com Rojas.

Agora com Rojas anunciado pelo time de Miami, se o Timão levar a melhor na Fifa contra o jogador, o clube norte-americano terá que pagar ao Corinthians um valor como taxa de transferência.