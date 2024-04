Marchesín exalta vitória do Grêmio na Argentina pela Libertadores: "Tínhamos que ganhar"

O Grêmio bateu o Estudiantes por 1 a 0, no Estádio Jorge Luis Hirschi, na Argentina, e conquistou uma vitória gigante pela Copa Libertadores. O goleiro Marchesín exaltou a importância do triunfo, primeiro do Tricolor na competição.

"Sabemos o que é Estudiantes, a grandeza que tem. A verdade é que ganhar esta partida com um jogador a menos foi um grande esforço do grupo, da equipe. Contente com os três pontos. Tínhamos que ganhar, era sim ou sim", disse Marchesín.

PARA ENLOUQUECER A NAÇÃO TRICOLOR ???? Para fazer a gremistada vibrar em La Plata, em casa, no bar, seja aonde for. Um gol com selo #BaseGremista, de Gustavo Nunes para Nathan Fernandes. VIBRA A MAIOR DO SUL! ????? #ESTxGRE #Libertadores2024 #CadaJogoUmaCopa pic.twitter.com/V8D6E3eDi7 ? Grêmio FBPA (@Gremio) April 24, 2024

O Grêmio precisava sair da Argentina com os três pontos a qualquer custo para voltar à briga por uma vaga nas oitavas de final. A equipe, que perdeu seus dois primeiros jogos na competição, segue na lanterna do Grupo C, mas com os mesmos três pontos do The Strongest-BOL - que encara o líder Huachipato-CHI nesta quarta-feira.

O Tricolor Gaúcho volta a campo pela Libertadores apenas no dia 8 de maio, quando enfrenta o Huachipato-CHI, no Chile. Neste sábado, o time encara o Bahia, em Salvador, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.