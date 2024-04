Marcelo Paz lança livro histórico que relembra trajetória do Fortaleza "Da C à Libertadores"

Nesta quarta-feira, a partir das 18h (de Brasília), será lançado um livro especial sobre o Fortaleza, no qual o atual CEO, Marcelo Paz, reconta toda a trajetória do Tricolor, "Da C à Libertadores", como diz seu próprio título. A obra promete trazer histórias de bastidores e narrativas inéditas da ascensão do Leão cearense, que voltou não apenas às principais competições no Brasil, mas também se faz presente em torneios sul-americanos desde então.

O lançamento terá direito a noite de autógrafos na Laion World, nova loja tricolor, na Av. Senador Virgílio Távora, 617, em Fortaleza - CE. A publicação ressalta fatos históricos, mas também a trajetória do gestor. Marcelo Paz assina o livro, em conjunto com o jornalista Fábio Pizzato, numa edição de luxo que conta com capa dura e 679 páginas.

"O livro começa em 2015, quando estávamos na Série C, em um período bem difícil do clube, mas com muito trabalho e uma construção de time feita a muitas mãos, levou o Fortaleza numa subida vertiginosa até à máxima competição do continente, a Libertadores da América, em 2022. Aqui você vai encontrar relatos preciosos de pessoas que fizeram parte dessa caminhada, tem o Rogério Ceni, tem o Vojvoda, tem muitas histórias de bastidores, negociações, jogadores, membros da comissão, da diretoria, jogadores, tem muita história contada aqui", afirma Marcelo Paz.

"Temos muitas histórias de alegria, tristeza e frustração. Além disso, ficha técnica, entrevistas com algumas pessoas, é uma obra feita não apenas para ser consumida por torcedores do Fortaleza, mas é essencial para os amantes do futebol em geral", finaliza o CEO do Fortaleza EC SAF, e agora também escritor.