Luis Enrique projeta título do PSG do Campeonato Francês já nesta quarta-feira

O Paris Saint-Germain pode ser campeão do Campeonato Francês já nesta quarta-feira. Para isso acontecer, a equipe precisa vencer o Lorient e torcer para o Monaco não somar pontos diante do Lille. O treinador Luis Enrique espera ser campeão já nesta rodada.

"Espero que sejamos campeões na quarta-feira, mas o importante não é quando isso acontece. Mesmo que ganhemos o campeonato, continuaremos lutando. Claramente éramos os favoritos no início do campeonato. Nem todo mundo consegue ser campeão com tantas partidas de antecedência. Temos o melhor plantel e o melhor orçamento, por isso é quase obrigatório ganhar o campeonato, mas conseguimos isso sendo superiores", disse.

PSG e Lorient se enfrentam nesta quarta-feira, às 14h (de Brasília). Já o compromisso do Monaco, contra o Lille, será apenas às 16h.

Luis Enrique: 'Um caminho ainda longo e sinuoso' ?? Confira como foi a coletiva de imprensa do treinador na véspera de #FCLPSG. ?? https://t.co/rYyhDd2LSt ? Paris Saint-Germain (@PSGbrasil) April 23, 2024

O Paris Saint-Germain tem a oportunidade de fazer história e se tornar o primeiro time a vencer todos títulos possíveis da temporada francesa: a Liga dos Campeões, a Copa da França, o Campeonato Francês e a Supercopa da França.

Atualmente, a equipe já se sagrou campeã da Supercopa, está muito perto de conquistar o Campeonato Francês, está na semifinal da Liga dos Campeões, diante do Borussia Dortmund, e se classificou para a final da Copa da França, contra o Lyon.

Luis Enrique se mostrou motivado com a possibilidade de conquistar todos os títulos da temporada.

"Sem dúvida é uma motivação fazer algo que nunca foi feito na França para marcar a história do nosso clube, da cidade e do país. No momento temos um título, temos que vencer o Campeonato Francês e depois continuar lutando para respeitar os outros clubes. Depois teremos a final da Copa contra o Lyon, uma partida inevitavelmente única. É um caminho longo e sinuoso. Teremos que estar muito focados neste final de temporada", comentou.

Faltando cinco rodadas para o fim do Campeonato Francês, o PSG é líder com 66 pontos, 11 a mais que o vice-colocado Monaco.