Fluminense afasta John Kennedy e mais três após 'atos de indisciplina'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense informou, na manhã de hoje (23), que John Kennedy, Kauã Elias, Arthur e Alexsander foram afastados após 'atos de indisciplina'. Eles vão ser desfalques nas próximas partidas.

O que aconteceu

Os atos aconteceram na concentração para o jogo contra o Vasco, segundo nota. O Tricolor enfrentou o rival cruz-maltino no sábado, no Maracanã, pelo Brasleiro, e venceu por 2 a 1.

Os jogadores estão fora dos dois próximos jogos do Fluminense. Eles não vão viajar para a partida contra o Cerro Porteño, no Paraguai, pela Libertadores, e contra o Corinthians, em São Paulo, pelo Brasileiro.

A equipe de Fernando Diniz enfrenta o Cerro na quinta-feira. O time lidera o Grupo A, com quatro pontos. Colo Colo e Cerro, com três, e Allianza Lima, com um, completam a chave.

Veja nota do Fluminense

"Os atletas John Kennedy, Kauã Elias, Arthur e Alexsander foram afastados em razão de atos de indisciplina cometidos na concentração do jogo contra o Vasco e não viajarão hoje para a disputa da partida contra o Cerro Porteño, no Paraguai, e contra o Corinthians, em São Paulo".