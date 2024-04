Flamengo anuncia sete desfalques para duelo com Bolívar pela Libertadores

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo terá sete desfalques para enfrentar o Bolívar, amanhã (23), fora de casa, pela Libertadores.

O que aconteceu

O clube anunciou sete jogadores estão fora da viagem. São eles: Allan, Léo Pereira, Varela, Ayrton Lucas, Erick, Arrascaeta e Pedro.

Allan e Léo Pereira são os únicos fora por questões médicas. O zagueiro apresentou quadro viral, enquanto o volante indicou "traços falcêmicos", que pode prejudicar a atuação na altitude.

Os outros cinco estão fora devido ao planejamento da comissão técnica. O Flamengo vem poupando jogadores de acordo com os índices analisados pelo departamento médico.

Veja nota do Flamengo

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Allan, que apresenta traços falcêmicos que podem prejudicar a alta performance em altitude, e Léo Pereira, com quadro viral, não viajarão para a Bolívia. Já os atletas Varela, Ayrton Lucas, Erick, Arrascaeta e Pedro também não serão relacionados de acordo com o planejamento da comissão técnica, sempre guiado pela ciência na busca da mais alta performance"

Lives dos clubes

O canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. Elas acontecem sempre às 17h e a cada dia um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto.

Caso você, rubro-negro, tenha perdido a live de ontem (22), não se preocupe. Ela está disponível no canal do YoutTube e na íntegra e com cortes do que rolou de interessante.

Programação da semana:

- Segunda-feira - Live do Flamengo

- Terça-feira (23/04, às 17h de Brasília) - Live do Palmeiras

- Quinta-feira (25/04, às 17h de Brasília) - Live do São Paulo

- Sexta-feira (26/04, às 17h de Brasília) - Live do Corinthians

Canal do Flamengo

Quer saber tudo o que rola com o Flamengo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.