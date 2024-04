Fabrício Bruno lidera ações defensivas do Flamengo desde a chegada de Tite

Aos 28 anos, Fabrício Bruno vive um dos melhores momentos de sua carreira e cresceu de rendimento principalmente após a chegada de Tite ao Flamengo. Desde que isso aconteceu, em outubro de 2023, o zagueiro é o líder em ações defensivas da equipe.

Segundo o Sofascore, neste período ele disputou 26 jogos, contanto com 165 ações defensivas, 138 bolas recuperadas e apenas quatro dribles sofridos. Além disso, Fabrício Bruno ganhou 57% de seus duelos e acertou 92% dos passes.

? Fabrício Bruno é o líder em ações defensivas do @Flamengo desde a estreia de Tite. ?? ?? 26 jogos

? 92% acerto no passe (!)

? 165 ações defensivas (!)

? 138 bolas recuperadas (!)

? 57% duelos ganhos (!)

? 4 dribles sofridos (!)

? Nota Sofascore 7.26 pic.twitter.com/OM8vR4RCpW ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) April 22, 2024

Desde o início de 2024, o Flamengo possui a menor média de gols sofridos entre os clubes da Série A do Brasileirão. Os zagueiros titulares, Fabrício Bruno e Léo Pereira, sofreram apenas dois gols atuando juntos, um do Atlético-GO e outro do São Paulo.

As boas atuações do atleta pelo Flamengo chamaram a atenção de Dorival Júnior, treinador da Seleção Brasileira. Nos amistosos contra Inglaterra e Espanha, disputados em março deste ano, Fabrício Bruno foi convocado após Marquinhos, do Paris Saint-Germain, ser cortado por conta de problemas físicos.

Mesmo sendo chamado de última hora, Fabrício foi titular nos dois jogos. No confronto contra a Inglaterra ele se destacou e recebeu muitos elogios da torcida brasileira.

Agora, Fabrício Bruno terá uma dura missão pelo Flamengo. O Rubro-Negro enfrenta o Bolívar nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Hernando Siles, na Bolívia, pela fase de grupos da Libertadores.

Os times brasileiros costumam encontrar problemas ao enfrentar a equipe boliviana fora de casa, principalmente por conta da altitude de La Paz.