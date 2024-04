'É ditadura da fisiologia no Flamengo', diz RMP sobre planejamento de Tite

O colunista Renato Mauricio Prado criticou no Fim de Papo o planejamento da comissão técnica de Tite no Flamengo. O Rubro-Negro anunciou hoje (23) que terá sete desfalques no jogo contra o Bolívar, fora de casa, nesta quarta-feira (24), pela Libertadores.

'É a ditadura da fisiologia no Flamengo': "É um absurdo. Hoje em dia, existe a ditadura da fisiologia no Flamengo. O que o fisiologista diz, passa a ser lei. Qual é a prioridade do Flamengo? O Flamengo não tem prioridade, a prioridade é o jogo do dia seguinte. E aí os fisiologistas e médicos fazem os exames e dizem pro Tite: 'esse aqui pode, esse aqui não pode'. O que o Flamengo está fazendo, no lado esportivo, é jogar fora a possibilidade de brigar pelo seu grupo, que dá vantagem na hora do mata-mata.

'Eu acho uma maluquice': "O Flamengo vai jogar com um time com apenas dois titulares. O provável time do Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, David Luiz, Viña; Igor Jesus, Gerson e De la Cruz; Victor Hugo, Bruno Henrique e Lorran. É querer perder o jogo. São bons jogadores? Sim, mas não jogam juntos, nunca jogaram juntos, então eu acho uma maluquice, já que poupou contra o Palmeiras, então pelo menos tenta ganhar do Bolívar. Não, poupou contra o Palmeiras, poupou contra o Millonarios e agora vai praticamente com time reserva enfrentar o Bolívar na altitude de La Paz".

