Dois atletas da Premier League são detidos acusados de estupro, diz jornal

Dois jogadores da Premier League, ambos de 19 anos e do mesmo time, foram detidos pela polícia da Inglaterra após serem acusados de estupro.

O que aconteceu

A prisão dos atletas aconteceu no último final de semana. A informação é do jornal "The Sun", da Inglaterra.

Um deles foi acusado de agressão e cumplicidade no estupro. Ele foi interrogado no estádio do clube e liberado pela polícia em um primeiro momento, mas foi detido novamente horas depois.

O outro atleta foi acusado de estupro. A prisão dele aconteceu um dia depois de seu companheiro.

Os jogadores não tiveram as identidades reveladas. O crime teria acontecido na noite da última sexta-feira (19), com a denúncia sendo feita horas depois.

O jornal "The Sun" informou que os dois atletas pagaram fiança. Ambos vão aguardar as investigações em liberdade.