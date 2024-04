Djokovic iguala Federer no Laureus e agora vai em busca do ouro olímpico

Novak Djokovic igualou o também tenista Roger Federer com o recorde de premiações no Laureus: cinco vezes. Os dois são os recordistas do principal prêmio esportivo mundial.

Foco em Paris-24

A conquista reforça o ótimo momento do sérvio, de 36 anos, que chegou ao recorde de 24 Grand Slams na carreira e agora vai preparar seu corpo e sua mente para uma conquista que falta em sua carreira: o ouro olímpico.

Sei que é possível, se não fosse eu nem disputaria. Os Jogos Olímpicos são o mais antigo evento esportivo, é uma honra representar a Sérvia, então espero estar em ótima forma.

Djokovic

O tenista participou da cerimônia ao lado da mulher Jelena e estava muito sorridente. Ele não vai disputar o Masters de Madri, que começou na segunda-feira na mesma cidade do Laureus.

"Não vou jogar em Madri, mas espero vir no ano que vem. Estou preparando meu corpo para Roland Garros, Wimbledon e Jogos Olímpicos. Ainda buscando o melhor nível do meu tênis na temporada."

Ele sabe que em Paris-24 pode ser sua última chance de ser campeão olímpico, algo que falta em sua carreira. "Pretendo jogar até Los Angeles-2028, mas não sei como estarei daqui a quatro anos", explicou.

Cinco troféus

Djokovic vibrou com a conquista de mais uma estatueta. "O Laureus é tão especial porque representa o reconhecimento. Ganhar os votos dos meus heróis esportivos é o que torna estes prêmios tão desejados em todo o esporte", disse.

Ele recebeu seu quinto troféu das mãos de Tom Brady, maior nome da história do futebol americano, enquanto era aplaudido por Nadal e Carlos Alcaraz, tenistas rivais que estavam no evento. "Tentei não fazer contato visual com essas lendas porque iria ficar nervoso", disse, bem-humorado.

"Esta estatueta do Laureus é única porque representa mais do que uma conquista esportiva. A missão do Laureus é utilizar o esporte como uma força para mudar vidas há 25 anos, e incorpora os valores do seu patrono fundador, Nelson Mandela", continuou.