CPI das Apostas tem senador pedindo zagueiros, gol de Deyverson e mais

O senador Dr. Hiran (PP-RR) aproveitou o depoimento de John Textor, dono da SAF Botafogo, na CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas para fazer um pedido pessoal: a contratação de dois zagueiros para o alvinegro carioca.

O que aconteceu

"Quero agradecer a sua presença, e pedir ao senhor [Textor], como botafoguense há mais de 40 anos, que contrate rapidamente dois zagueiros, porque Lucas Halter e o Bastos estão fazendo a gente sofrer do coração. Por favor, aqui apelo de um botafoguense. Saudações", comentou o parlamentar.

O pedido inusitado gerou risadas na sessão, inclusive do mandatário do Botafogo. Textor foi convidado a prestar depoimento à CPI após fazer acusações de manipulação de partidas para beneficiar o Palmeiras no Brasileirão em 2023 e 2022.

O dirigente alvinegro usa relatórios da empresa Good Game para apresentar, com base em inteligência artificial, supostos desvios de conduta de jogadores durante as partidas. Um dos jogos citados é a goleada que o São Paulo levou do Palmeiras, por 5 a 0.

Gol de Deyverson na final da Libertadores

O senador Carlos Portinho (PL-RJ) usou o lance que decidiu a Libertadores de 2021 entre Palmeiras e Flamengo durante seu discurso. Ele citou o "perigo" de analisar apenas o comportamento dos atletas na investigação sobre possível manipulação de resultados.

A jogada ficou marcada por uma falha do então flamenguista Andreas Pereira, que acabou perdendo a bola no campo defensivo. O momento gerou o gol do atacante, que deu o título da Copa Libertadores de 2021 para o Palmeiras.

Para a gente ver como é perigoso olhar só para o comportamento do atleta. O lance que vou colocar — e coloquei também na audiência da Good Game — confronta a análise de que o comportamento dos atletas é determinante. Não houve manipulação, quero deixar claro. Não houve manipulação, mas vejam como [o fato de] olhar só para o comportamento dos atletas é perigoso. Carlos Portinho

Durante a CPI, o senador Carlos Portinho (PL-RJ) exibiu o gol do Deyverson na final da Libertadores 2021, para pedir cuidado e alertar sobre o risco de apontar uma suposta manipulação só pelo comportamento dos atletas.



Textor responde a Romário

John Textor foi perguntado durante depoimento se estaria lançando acusações a respeito do futebol brasileiro por causa de um suposto desejo de vender o time. A questão foi colocada pelo senador Romário (PL-RJ), relator da CPI.

"Com todo o respeito, essa é a pergunta mais estúpida que poderia existir. Se eu quisesse vender a minha participação, eu não estaria dizendo essas coisas ruins que estão fazendo aqui (no Brasil), não estaria falando de corrupção. Eu nunca venderia um negócio dessa forma", disse Textor.

O mandatário também falou sobre o aumento no rendimento do Botafogo desde que sua gestão assumiu o clube. Textor deixou claro que a aquisição do time carioca também está sendo boa comercialmente.

"Tenho sido o mais transparente possível. Tenho divulgado a nossa renda aqui... Nossa renda saiu de 50 milhões de dólares em 2022 e estamos com 75 milhões de dólares um ano e meio depois. Tem sido muito bom comercialmente para a gente também", pontuou.