Corinthians perde do Argentinos Juniors, completa quatro jogos de jejum e deixa ponta na Sul-Americana

O Corinthians perdeu para o Argentinos Juniors por 1 a 0 na noite desta terça-feira, no Estádio Diego Armando Maradona, em jogo válido pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Com o revés para os reservas da equipe comandada por Pablo Guede, o Timão completou quatro confrontos sem vitória na temporada e deixou a liderança do torneio continental.

O Corinthians caiu para a 2ª colocação do grupo F da Sul-Americana, com quatro pontos. O Argentinos assumiu a liderança, com seis unidades. Racing-URU (quatro) e Nacional-PAR (zero) se enfrentam na quinta-feira, no Paraguai, e completarão a rodada.

O próximo jogo do Corinthians será contra o Fluminense, na Neo Química Arena. A bola rola no domingo, às 16 horas (de Brasília). Já o Argentinos Juniors terá pela frente o Vélez Sarsfield, no mesmo dia, pela semifinal da Copa da Liga Profissional.

O jogo

O primeiro tempo do Corinthians foi preocupante. A equipe foi vazada logo no primeiro ataque do Argentinos Juniors, com Gastón Verón, que recebeu passe de Viveros e levou a melhor contra Cássio.

A única investida de maior perigo no Timão na primeira etapa aconteceu aos 14 minutos, com Pedro Henrique, que recebeu lançamento de Fausto Vera e cabeceou para defesa de Diego Rodriguez. Os comandados de António Oliveira chegaram a dominar a posse de bola por alguns momentos, mas não conseguiram ser incisivos.

O time argentino ainda quase ampliou aos 42 minutos, com Viveros, que finalizou de forma colocada para fora, passando perto da meta de Cássio.

Segundo tempo

O Corinthians voltou pior para a segunda etapa. O time não se encontrou com as alterações feitas por António Oliveira, e o Argentinos Juniors assustou logo aos seis minutos, em finalização de Perello.

Aos 13 minutos, a missão do Corinthians ficou ainda mais ingrata. O zagueiro Raul Gustavo foi expulso pelo árbitro Piero Maza após empurrar um dos assistentes e deixou os visitantes com um a menos em campo.

O Timão ainda teve uma chance aos 22 minutos, em chute de pouca direção de Fausto Vera, e uma cabeçada perigosa de Cacá nos acréscimos, mas não conseguiu se impor com a desvantagem numérica. Os mandantes ficaram confortáveis com o cenário de forma geral, e apenas protegeram o resultado.

FICHA TÉCNICA



ARGENTINOS JUNIORS 1 X 0 CORINTHIANS

Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires (ARG)



Data: 23 de abril de 2024, terça-feira



Horário: às 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Piero Maza (CHI)



Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Carlos Poblete (CHI)



VAR: Jose Cabero (CHI)



Cartões amarelos: Fagner e Pedro Raul (Corinthians); Pablo Guede, Diego Rodríguez, Gastón Verón, Batallini, Godoy e Riveros (Argentinos Juniors)



Cartões vermelhos: Raul Gustavo (Corinthians)

Gols: Gastón Verón, aos 2 minutos do 1ºT (Argentinos Juniors)

ARGENTINOS JUNIORS: Diego Rodriguez; Fernando Meza, Erik Godoy, Tobías Palacios e Santiago Montiel (Prieto); Ariel Gamarra (Galván), Emiliano Viveros (Álan Rodríguez), Juan Cardozo (Moyano) e Leonardo Heredia (Perello); Gastón Verón e Ivan Batallini



Técnico: Pablo Guede

CORINTHIANS: Cássio; Fagner (Matheuzinho), Félix Torres (Paulinho), Raul Gustavo e Hugo; Raniele, Fausto e Rodrigo Garro; Pedro Henrique (Pedro Raul), Romero (Cacá) e Yuri Alberto (Wesley)



Técnico: António Oliveira