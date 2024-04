Corinthians muda muito, mas revê argentinos em crise dentro e fora de campo

Em crise dentro e fora de campo, o Corinthians reencontra o Argentinos Juniors um ano depois pela Sul-Americana.

O que aconteceu

O Corinthians mudou muito desde os últimos encontros com os argentinos pela Libertadores, mas a má fase continua. O Timão perdeu em casa por 1 a 0 e empatou por 0 a 0 em Buenos Aires entre abril e maio de 2023.

O Corinthians de António Oliveira não venceu nas três primeiras rodadas do Brasileirão e está na zona do rebaixamento. A pressão aumenta sobre o treinador português, apesar da vida mais tranquila na Sul-Americana, com uma vitória e um empate.

Fora de campo, os problemas são ainda maiores. O presidente Augusto Melo deve destituir o diretor estatutário de futebol Rubão nos próximos dias.

Rubão, principal articulador da vitória de Augusto nas eleições, tem relações cortadas com o presidente e também com Romeu Tuma Jr, presidente do Conselho.

Augusto questiona decisões de Rubão enquanto o diretor afirma que tudo mudou quando ele pediu detalhes do patrocínio máster da Vai de Bet. Fato é que apenas o executivo Fabinho Soldado dá as cartas no futebol do Corinthians atualmente.

Augusto está em contato com lideranças políticas do Corinthians para definir a melhor forma de destituir Rubão, que deve ser substituído por outro conselheiro. Aliados do presidente estão receosos com os desdobramentos da decisão de destituir o influente diretor.

O que mudou em um ano?

O Corinthians enfrentou o Argentinos Juniors em abril com apenas cinco titulares que continuam no elenco: Cássio, Fagner, Fausto Vera, Matheus Araújo e Yuri Alberto.

O Timão prometeu uma reformulação para 2024 e cumpriu em parte: trouxe 11 reforços e um time novo, além de ter demitido Mano Menezes para trazer António Oliveira.

O problema é que em campo as coisas não melhoram. O Corinthians foi eliminado precocemente no Paulista e começou mal o Brasileirão.

A crise já faz o presidente Augusto Melo prometer mais mudanças.

Mudança em tudo, pode ter certeza

Augusto Melo