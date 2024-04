Conselho do São Paulo aprova acordo com a Globo para transmissão da Série A

O Conselho de administração do São Paulo aprovou o contrato de cinco anos com a Globo para transmissão de jogos do clube no Brasileirão.

O que aconteceu

A Globo entrou em acordo com a Libra, grupo do qual o São Paulo faz parte. A emissora terá os direitos de transmissão entre 2025 e 2029.

Os detalhes do acordo passaram por avaliação do Conselho são-paulino e foram aprovados por unanimidade. A avaliação interna é que o contrato melhora as condições para os clubes.

Pelo contrato produzido pelos nove clubes do grupo, o montante será dividido da seguinte maneira: 40% de divisão igualitária, 30% por desempenho e 30% por audiência.

Palmeiras, Flamengo e São Paulo foram os clubes que lideraram o bloco na direção de fechar com a Globo. Além do trio, Atlético-MG, Bahia, Grêmio, Red Bull Bragantino, Santos e Vitória completam o grupo de clubes que fecharam com a Libra.

