Com retornos e Pedro Henrique, Corinthians está pronto para enfrentar Argentinos Jrs.; veja times

O Corinthians está definido para enfrentar o Argentinos Juniros, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, no estádio Diego Armando Maradona. Para o duelo desta terça-feira, o Timão terá o retorno de jogadores importantes na equipe titular, além da presença de Pedro Henrique.

Fagner, Romero e Yuri Alberto, que iniciaram no banco de reservas a partida contra o Red Bull Bragantino, voltam a jogar desde o início. Sem Coronado, que sentiu desconforto muscular e nem viajou com a delegação, Pedro Henrique foi escolhido para completar o ataque. Wesley mais uma vez inicia no banco de reservas.

Assim, o Corinthians está escalado com: Cássio; Fagner, Félix Torres, Raul Gustavo e Hugo; Raniele, Fausto e Rodrigo Garro; Pedro Henrique, Romero e Yuri Alberto.

O time ainda não conta com o zagueiro Gustavo Henrique (dengue), o lateral esquerdo Diego Palacios (reta final de recuperação de uma artroscopia no joelho), e o meia Matheus Araújo (trauma na mão direita e fraturou o osso metacarpo). O volante Maycon rompeu o ligamento do joelho e só voltará a atuar na próxima temporada.

A bola rola às 21h30 (de Brasília) em Buenos Aires.