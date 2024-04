Clayson é expulso no final, e Cuiabá empata com Deportivo Garcilaso pela Sul-Americana

O Cuiabá viajou até o Peru e empatou em 1 a 1 com o Deportivo Garcilaso, neste terça-feira, em Cusco, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. Pitta marcou o gol do time brasileiro, enquanto Beltrán marcou para os donos da casa.

Com o empate, o Cuiabá chegou aos cinco pontos e se manteve na liderança do Grupo G. O Deportivo Garcilaso ocupa a terceira posição com uma unidade a menos.

O Cuiabá volta a campo neste sábado, contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro. O Deportivo Garcilaso encara o Deportivo Los Chankas, no domingo, pelo Campeonato Peruano.

As duas equipes apresentaram um jogo com poucas chances no primeiro tempo, indo ao intervalo com o placar zerado.

A partida melhorou na segunda etapa. Logo aos oito minutos, Aldair Salazar, do Deportivo Garcilaso, foi expulso e deixou o Cuiabá com um homem a mais em campo.

Sabendo disso, o Cuiabá se lançou ao ataque e abriu o placar da partida aos 28 minutos. Após boa troca de passes, Pitta desviou na primeira trave e marcou o primeiro gol do Dourado no jogo.

Mesmo com um a menos, o Deportivo Garcilaso respondeu rápido e deixou tudo igual novamente aos 31 minutos. Beltrán, após escanteio, bateu de primeira e empatou o duelo.

Aos 44 minutos, Clayson recebeu cartão vermelho e foi expulso, e o jogo passou a ter 10 jogadores para cada lado até o apito final.